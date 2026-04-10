AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Genel Merkez’de gerçekleştirildi. Toplantıda uluslararası gelişmelerden iç politika başlıklarına kadar birçok konu ele alındı.

ABD-İran hattındaki gerilim ve ateşkes değerlendirmesi

Toplantıda, ABD ile İran arasında sağlanan geçici ateşkes süreci ve bölgedeki gelişmeler gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, söz konusu ateşkesin bölgesel gerilimin azaltılması açısından önem taşıdığını ifade ettiği, kalıcı barış beklentisini dile getirdiği aktarıldı. Görüşmelerde, İsrail ve İran arasındaki gerilimin küresel enerji piyasaları ve tedarik zincirleri üzerindeki etkilerinin de değerlendirildiği öğrenildi.

Savunma sanayii vurgusu

Erdoğan’ın, son dönemde yaşanan bölgesel çatışmaların Türkiye’nin savunma sanayiine yaptığı yatırımların stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladığı bildirildi. Türkiye’nin güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların toplantıda değerlendirildiği kaydedildi.

“Terörsüz Türkiye” süreci masada

Toplantının bir diğer önemli başlığı “Terörsüz Türkiye” hedefi oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sürecin doğru bir zeminde ilerlediğini ifade ettiği ve terörün ülke gündeminden tamamen çıkarılmasının hedeflendiğini belirttiği aktarıldı. Ayrıca bu süreçte yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi için uygun zeminin oluştuğunu ifade ettiği öğrenildi.

Hobi bahçeleri düzenlemesi ve vatandaş mağduriyeti

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve hobi bahçelerine ilişkin yaptırımlar içeren yönetmelik de toplantıda ele alındı. Erdoğan’ın, düzenlemenin uygulanmasında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ilgili kurumlara hassasiyet gösterilmesi yönünde talimat verdiği bildirildi.

Seçim çalışmaları ve teşkilat sunumları

MKYK kapsamında AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı ile Teşkilat Başkanlığı tarafından sunumlar yapıldı. Sunumlarda, belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde haziran ayında gerçekleştirilecek mahalli idareler seçimlerine ilişkin hazırlıklar ve analizler değerlendirildi.

Teşkilat çalışmalarına ilişkin bölümde ise Ramazan ayı boyunca yürütülen faaliyetlerin raporlandığı, ayrıca üye ziyaret programlarının genişletilmesinin planlandığı aktarıldı. Daha önce üyelik kaydı bulunan ancak sonrasında ayrılan seçmenlere yönelik saha çalışmalarının da gündeme geldiği ifade edildi.