Son Mühür / Erkan Doğan - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerindeki ihtisas komisyonlarında görev yapacak, parti grup başkan vekilliği ve grup sözcülüğü görevlerini yürütecek AK Partili meclis üyelerinin önümüzdeki nisan ayında belirlenmesi planlanıyor.

Yıldız ve Atmaca'nın bir dönem daha görevlendirilmesine kesin gözüyle bakılıyor

Bir yıldır başarılı bir performans sergileyen İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ve Grup Sözcüsü Uğur İnan Atmaca’nın yeniden seçilmelerine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldız ve Atmaca, İzmir Büyükşehir Belediye meclisinde etkili bir muhalefet sergilerken, kentin sorunlarını ve çözüm önerilerini de net bir şekilde ifade etmelerinin yeniden görevlendirilmelerinde etkili olacağı ifade ediliyor. Yıldız ve Atmaca’nın AK Parti İzmir İl Başkanlığı ve AK Parti İlçe teşkilatları ile koordine ve işbirliği içerisinde çalışmalarının da bir yıl daha görev yapmalarının önünü açacağı kulislerde konuşulan konuların başında geliyor.

Meclis öncesinde karar verilecek

Nisan ayında İzmir Büyükşehir Belediye Meclis toplantısı öncesinde AK Parti İzmir İl Başkanlığı’nda İl Başkanı Bilal Saygılı başkanlığında toplanacak yönetim kurulunun meclislerdeki komisyonlarda görev alacak meclis üyelerini ve grup başkanvekilleri ile grup sözcülerini açıklaması bekleniyor.