Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in sanayi ve ticaret merkezi Aliağa’da, her geçen gün artan araç sayısı ve buna bağlı olarak kronikleşen park sorununa karşı radikal bir çözüm devreye alınıyor. Şehir merkezindeki kaosu sona erdirmek ve ana arterlerdeki araç sirkülasyonunu daha akışkan bir yapıya kavuşturmak amacıyla hazırlanan "APark" projesi için geri sayım başladı. Aliağa Belediye Meclisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan yeni otopark yönetimi, 30 Mart itibarıyla ilçenin en işlek noktalarında uygulanmaya başlanacak.

Aliağa’da "APark" dönemi: İstiklal Caddesi mercek altında

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün sahadaki gözlemleri ve Aliağa Belediyesi’nin stratejik başvurusu neticesinde hayata geçirilen bu düzenleme, özellikle trafiğin kalbi sayılan bölgeleri kapsıyor. UKOME’nin 2024/562 sayılı kararıyla yasal zemine oturtulan uygulama, İstiklal Caddesi üzerinde Fatih Caddesi ile Hükümet Caddesi arasında kalan geniş güzergahı kapsayacak şekilde tasarlandı. Yeni sistemle birlikte yol kenarlarının kontrolsüz işgal edilmesinin önüne geçilmesi ve kamusal alanların daha adaletli bir şekilde tüm sürücülerin kullanımına açılması hedefleniyor.

30 Mart’tan itibaren ücretli sistem devreye giriyor

Aliağa’nın yeni otopark düzenlemesi kapsamında belirlenen takvime göre, 30 Mart 2026 Pazartesi günü itibarıyla ücretli park dönemi resmen start alacak. Haftanın altı günü, yani pazartesinden cumartesiye kadar sabah 09.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında geçerli olacak bu sistemde, abonman gibi sabit park modellerine yer verilmeyecek. Sosyal hayatın ve ticari faaliyetlerin aksamaması adına pazar günleri ile tüm dini ve milli bayramlarda otopark alanları vatandaşlara ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.

Çift sıra park sorununa neşter vuruluyor

APark uygulamasının temel motivasyon kaynağı, özellikle mesai saatleri içerisinde ilçenin en yoğun caddelerinde yaşanan çift sıra park engelini tamamen ortadan kaldırmak olarak açıklandı. Cadde üzerindeki araç döngüsünü hızlandırarak esnafın mal kabul ve müşteri sirkülasyonu süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan bu adım, trafiğin daha düzenli ve akıcı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın sadece bir ücretlendirme sistemi değil, Aliağa’nın modern kentleşme vizyonunun bir parçası olan trafik rehabilitasyon projesi olduğunu vurguluyor.

Şeffaf ücret tarifesi ve ilk 15 dakika avantajı

Sürücülerin kısa süreli işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla, otoparkın ilk 15 dakikası tamamen ücretsiz olarak belirlendi. 09.00-18.00 saatleri arasında uygulanacak güncel tarifeye göre; bir saate kadar olan parklanmalar 50 TL, iki saate kadar 60 TL ve üç saate kadar 120 TL olarak ücretlendirilecek. Süre uzadıkça artan kademeli tarife yapısında; 4 saat 180 TL, 5 saat 240 TL ve 6 saat 300 TL olarak belirlenirken, 6 saati aşan uzun süreli parklar için sabit 360 TL ücret alınacak. Bu kademeli sistemle, uzun süreli işgallerin engellenmesi ve park alanlarının daha sık el değiştirmesi planlanıyor.