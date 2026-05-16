İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın emriyle harekete geçen Narkotik ekipleri, zehir tacirlerine büyük bir darbe indirmek için yaklaşık 8 ay boyunca teknik ve fiziki takiple peşlerine düştü. Örgütlü olarak uyuşturucu imal eden, nakleden ve sokaklara süren şebekenin bağlantılarını bir bir çözdü. Toplamda 22 kişilik bir listenin belirlenmesiyle harekete geçildi.

3 ilde eş zamanlı şafak operasyonu

14 Mayıs sabahı, İzmir merkezli olmak üzere İstanbul ve Diyarbakır’da tespit edilen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği şafak operasyonunda, içerisinde şebekenin elebaşının da bulunduğu 17 kişi kıskıvrak yakalandı. Listede adı bulunan diğer 5 şüpheliyi yakalamak için ise polisin çalışması sürüyor.

10 kişi tutuklandı

Emniyetteki sorguları ve yasal işlemleri biten 17 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıkan zanlıların durumu kesinleşti.

Mahkeme, suç örgütünün faaliyetlerinde aktif rol oynadığı belirlenen 10 zanlının tutuklanmasına karar verirken, 7 şüpheliyi ise adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.