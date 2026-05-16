Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek malzeme alım ihalesinde yer alan ürünler dikkat çekti. Belediye tarafından yayımlanan ihale ilanında; pamuk, karaca otu, kına ve duş jeli yer aldı. İlk etapta alışılmışın dışında görülen ürünlerin, mezarlıklar bakım hizmetlerinden çok gasilhane, cenaze hazırlama ve defin öncesi işlemlerde kullanılacağı değerlendirildi.

İhale kapsamında yer alan ürünler arasında özellikle kına detayı öne çıktı. Anadolu'nun bazı yörelerinde sürdürülen geleneksel uygulamalarda, hayatını kaybeden kadınların ellerine kına yakındığı biliniyor. Bazı cenaze yıkama ritüellerinde ise çok az miktarda kına suyu karıştırılarak kullanıldığı da görülmüştü. Günümüzde nadir rastlanan bu uygulamanın, Anadolu kültüründe geçmişten bugüne taşınan manevi ritüeller arasında yer aldığı belirtiliyor.

Bazı geleneksel inanışlarda ise genç yaşta ve bekar olarak hayatını kaybeden kişilerin ellerine ya da saçlarına kına yakıldığı aktarılıyor. İhalede yer alan bir diğer dikkat çekici ürün olan karacaotunun ise halk arasında çörek otu olarak bilindiği ve özellikle mezarlıklarda haşeratı uzak tutmak ile kefen kokusunu önlemek amacıyla kullanıldığı ifade ediliyor.

Kamuoyunda dikkat çeken malzeme alım ihalesinin 3 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.