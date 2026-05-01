Osman Günden / Son Mühür - AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı mesajında 'emeğin' ve 'alın terinin' yüce değerler olduğunu söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı 1 Mayıs mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Alın teriyle hayatını kazanan, ülkemizin büyümesine ve kalkınmasına omuz veren tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutluyorum. Emeği kutsal bilen bir medeniyetin temsilcileri olarak, işçimizin hakkını korumayı, çalışma hayatını daha adil ve daha güçlü hale getirmeyi en temel sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

''AK Parti hükümetlerimiz, göreve geldiği ilk günden itibaren emeğin yanında durmuş, çalışanlarımızın haklarını genişleten, sosyal güvencelerini güçlendiren ve çalışma şartlarını iyileştiren sayısız reformu hayata geçirmiştir. Asgari ücrette yapılan tarihi artışlardan sendikal hakların geliştirilmesine, iş sağlığı ve güvenliği düzenlemelerinden sosyal desteklere kadar her alanda emekçimizin yanında olduk, olmaya da devam ediyoruz.

''Güçlü Türkiye, güçlü emekle mümkündür''

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 1 Mayıs, yıllar sonra yeniden emek ve dayanışmanın bayramı olarak hak ettiği değere kavuşturulmuş; resmi tatil ilan edilerek çalışanlarımızın ortak günü haline getirilmiştir. Bu yaklaşım, AK Parti’nin emeğe verdiği değerin en somut göstergelerinden biridir. Bizler biliyoruz ki güçlü Türkiye, güçlü emekle mümkündür. Üreten, alın teri döken, ekonomiye katkı sağlayan her bir vatandaşımız bu ülkenin gerçek sahibidir. Bu anlayışla, işçimizi, memurumuzu, esnafımızı ve tüm çalışan kesimlerimizi desteklemeye, onların refahını artıracak politikaları kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. 1 Mayıs’ın; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini temenni ediyor, başta İzmirli hemşehrilerimiz olmak üzere tüm emekçi kardeşlerimize sağlık, huzur ve bereket dolu bir gelecek diliyorum.”