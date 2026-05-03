Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği 27. Olağan Genel Kurulu’nda kürsüden iktidarı eleştirerek önemli açıklamalarda ve değerlendirmelerde bulundu.

Tuncay Özkan: Enflasyon belimizi büküyor

Enflasyonun esnafın belini büktüğünün altını çizen ve KOBİ’lere düşük faizli kredilerin verilmesi gerektiğini savunan Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Atatürk, ‘halkın sesi hakkın sesidir’ demiştir. Peki biz halkın sesi olarak bu sorunları nasıl çözeceğiz. İzmir layık olmadığı bir yer de neden mi? Enflasyon belimizi büktü, büyük sorunlar yaşıyoruz, AK Parti Genel Sekreteri Kadir Bey’in de ifade ettiği gibi sokaklarımız yasaklı madde satıcılarından geçilmiyor. Küçük esnafa özel düşük faizli kredinin verilmesini istiyor musunuz? AVM’lere karşı adil düzenin oluşmasını istiyor musunuz?” dedi.

“Hep birlikte erken seçim isteyelim”

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında ayrıca CHP’li belediyelere de eleştirilerde bulunan Özkan, özellikle katı atık bedelleri ile ilgili şu ifadeleir kullandı: “Peki, bunlara kim engel oluyor, CHP mi engel oluyor? Size söz veriyorum önümüze geliyorsa derhal imzalayacağız. Bize düşen sorumluluklarda var, belediye harçlarıdır.

Bunları belediye başkanlarımızla görüşüyoruz, problemleri çözmeye ve halletmeye çalışacağız. Bunları bütün esnaflar istiyor. Mesleki eğitim için esnafa sigorta desteği vereceğiz. Turistik ilçelerde esnafa destek programı yapacağız. Esnaf başkanımızın ne isteği varsa onları yerine getireceğiz. Sonuna kadar destekleyeceğiz. İzmir’de esnafın sorunu yalnızca para kazanamamak değildir, esnaf sıkışmıştır. İzmir’de esnafı korumak kenti korumaktır. Hep beraber erken seçim isteyelim, dertlerimizin tamamını gönderelim.”