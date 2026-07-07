Son Mühür/ Beste Temel- Milyonlarca memur ve emeklinin gözü kulağı Temmuz 2026 zam oranlarındaydı. Beklenen rakamlar açıklandı ancak tepkiler gecikmedi. TÜİK'in Haziran ayında enflasyonun yüzde 0.99 arttığını duyurmasıyla birlikte, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17.76, memur ve memur emeklilerine ise yüzde 13.52 oranında zam yapılması kesinleşti.

Açıklanan bu oranlar, sendika cephesinde tepkilere neden olurken Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, rakamların perde arkasını ve çalışanların uğradığı hak kaybını sert sözlerle eleştirdi.

"Memur emeklilerine açıkça haksızlık yapılıyor"

Genel Başkan Ahmet Doğruyol, memur ve memur emeklilerine verilen yüzde 13.52'lik zam oranının, diğer emekli gruplarının gerisinde kalmasına dikkat gerekerek geleceğe dair çarpıcı bir uyarıda bulundu. Doğruyol, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Her zam döneminde olduğu gibi yine 2026 yılının Temmuz ayında memur maaş zamları belirlendi. Tabii gerçekleşen enflasyon üzerinden yapılan zamlarda Haziran ayı enflasyonuna göre yüzde 0.99 oranında artan enflasyon üzerinden zamlar yapıldı. Bununla beraber yüzde 13.52 memur ve emeklilerine zam yapıldı. Aynı şekilde Bağ-Kur ve SSK emeklilerinde yüzde 17.76 oranında zam yapıldı. Tabii TÜİK'in açıkladığı rakamlar zaten gerçekten uzak olmasından dolayı memur ve memur emeklileri, aynı zamanda diğer emekliler yine reel enflasyonun altında kalmaya devam etti ve alım güçleri düşmeye devam etti. Ve burada çarpıcı olan bir nokta da şudur: yüzde 17.76 olan SSK, Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı memurlarda, memur emeklilerinde yüzde 13.52'dir. Bu ne demektir? Memur ve emeklileri ilerleyen yıllarca, yıllarda diğer emeklilerle aynı seviyeye gelecek demektir. Burada memur emeklilerine bir haksızlık yapılmaktadır."

"Cebimizden para çalınıyor"

Yıllara sari verileri paylaşarak TÜİK'in matematiksel bir oyun oynadığını iddia eden Doğruyol, zam dönemlerinde enflasyonun kasıtlı olarak düşük gösterildiğini savundu. Geçmiş yıllardan örnekler veren Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı, sistemin işleyişini şu sözlerle deşifre etti:

"Bunun haricinde her zam döneminde maalesef enflasyon düşük gösterilmektedir. Mesela 2022 Aralık'ta 1.18 olan enflasyon, 2023 Ocak'ta 6.65 gösterilmiştir. 2023 Aralık'ta 2.93 olan enflasyon, 2024 Ocak'ta 6.70 gösterilmiştir. Mesela yine 2024 Aralık'ta 1.03 olan enflasyon, 2025 Ocak'ta 5.03'tür. Bunların manası nedir? Bunların manası doğal olarak mevcut hükümet memurun ve emeklinin cebinden para çalmaktadır. Yani Aralık ayı enflasyonunun 1.03 çıkıp da Ocak ayında 5.03 çıkması demek, ilk ayda yüzde 5 memur ve emeklinin cebinden para çalınmış demektir. Buradaki enflasyon oranında verilen zamlar zaten zam değildir. Çünkü enflasyon oranında verilen zam reel kaybı karşılamak adınadır. Buradaki enflasyon oranları zaten gerçekle alakası olmamasından dolayı maalesef memur, emekli, işçi, asgari ücretli gibi kısımlar, çalışanlar enflasyonun altında kalmakta ve her geçen gün reel kayba uğramaktadırlar."

"O masaya oturmanın hiçbir mantığı yok"

Toplu sözleşme masasında yetkili olan sendikaların pasif tutumunu ve "seyyanen zam" kurnazlığını sert bir dille eleştiren Ahmet Doğruyol, masanın işlevini yitirdiğini belirtti. Memurun yoksul, emeklinin ise açlığa mahkum edildiğini söyleyen Doğruyol, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ve bu 8. dönem yapılmış olan toplu sözleşmelerde maalesef hiçbir sonuç alamadık. Yani yetkili sendikalar enflasyon artı zam bile diyememiştir bugüne kadar. Yaptıkları 8 dönemdir yapılan toplu sözleşmenin hiçbir mantığı ve manası yoktur. Neden? Çünkü aldıkları tüm zamlar enflasyonun altında kalmıştır, enflasyonuna bütünleştirilmiştir ve doğal olarak o masaya oturmanızın hiçbir mantığı ve manası da yoktur. Memur yoksul, emekli ve asgari ücretli aç. Temmuz ayında yapılan memur maaş zamlarında gördüğümüz her zaman ki gibi, aynı tas, aynı hamam. Değişen bir şey yok. Her maaş döneminde zam yapılan ayın enflasyon oranı düşük, bir sonraki ayın enflasyon oranı 4-5 kat fazla çıkmaktadır. Mesela, zam oranlarının belirlendiği ay olan 2024 Aralık ayı enflasyonu yüzde 1.03 çıkarken, zamdan sonraki ay olan 3 şubatta açıklanan enflasyon oranı yüzde 5.03 olarak çıkmış, memur ve emeklinin cebin daha ilk ayda yüzde 5 geri alınmıştır. Bu örnekler hemen her zam döneminde aynıdır. 8 dönemdir yapılan toplu sözleşmelerin memura bir kuruş katkısı olmamıştır. Siyasi vesayet altında olan yetkili olup, etkili olmayan sendikanın genel başkanı halen, düşük olan zamlar, seyyanen zamlarla artırılmalıdır gibi, saçma bir ifade kullanabilmektedir. Emekliliğe yansımayan seyyanen verilen zam emekli maaşlarına yansımamaktadır."

