Elektrik hatlarına yerleştirilen turuncu küreler, özellikle alçak irtifada uçan helikopterler ve küçük uçaklar için kritik bir uyarı sistemi sağlıyor. İnce teller, havadan bakıldığında çoğu zaman fark edilmiyor. Parlak turuncu, sarı veya kırmızı renkli küreler sayesinde pilotlar hatları kilometrelerce uzaktan görebiliyor.

Turuncu renk tesadüf değil

Bu kürelerin renk seçimi de rastgele değil. Turuncu, gökyüzü ve doğal manzaralarla yüksek kontrast oluşturuyor. Böylece pilotlar ve helikopter operatörleri hataları en aza indiriyor, çarpışma riski düşüyor. Bazı modellerin çapı 1 metreye kadar çıkabiliyor, bu da uzun mesafelerden fark edilmelerini sağlıyor.

Kuşlar da korunuyor

Küreler sadece insan güvenliği için değil, kuşların enerji hatlarına çarpmasını önlemek için de kullanılıyor. Araştırmalar, bu işaretleyicilerin kuş ölümlerini azaltmada etkili olduğunu gösteriyor. Bu açıdan hem havacılık hem de yaban hayatı güvenliği sağlanmış oluyor.

Elektrik taşımıyor

Bu toplar elektrik taşımıyor, sensör veya kamera barındırmıyor. Sadece görsel bir işaret görevi görüyor. Hava koşullarına dayanıklı malzemeden üretilmiş olup, güneş, yağmur ve rüzgara uzun yıllar dayanabiliyor.