Son Mühür- Geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0.63'lük düşüşle 14.734 puandan kapatan BIST 100 endeksinin son bir aylık getirisi yüzde 6.71 olarak kayıtlara geçti.

Endeks yeni haftanın ilk işlem gününe ABD ve İran arasında İsviçre'de gerçekleştirilen görüşmelerden gelen olumlu haberlerin gölgesinde başladı.

Endeks, güne yüzde 0.39'luk yükselişle 14.791 puandan giriş yaptı.



Küresel piyasalar karışık seyrediyor...



Asya borsaları Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişle ilgili uzlaşı haberleri sonrası günü Hong Kong hariç artıda kapattı.

Japon Nıkkei borsası yüzde 1.52, Topıx endeski yüzde 1.2, Güney Kore Kospi endeksi yüzde 0.69 yükseldi.



Bitcoin, altın, gümüş ve Brent petrol...



ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı'ndan 60 günlüğüne bile olsa güvenli geçiş konusunda uzlaşı olması ons altını yukarı yönlü hareketlendirdi.

Ons altın yüzde 1'lik yükselişe 4.196 dolardan, gram altın 6.266 liradan,

yüzde 2.44 oranında yükselen gümüş 66.47 dolardan,

Brent petrol yüzde 2'lik düşüşle 78.99 dolardan,

yukarı yönlü hareketlenerek yüzde 1 yükselen Bitcoin 64.135 dolardan işlem görüyor.