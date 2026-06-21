Son Mühür- ABD ve İran arasında sağlanan mutabakat, Hürmüz Boğazı kaynaklı enerji kriziyle boğuşan piyasalara rahat bir nefes aldırmıştı.

BIST 100 endeksinin yüzde 5.71 değer kazandığı haftada, altın ise yüzde 0.55'lik değer kaybıyla yatırımcısını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Küresel piyasaların Orta Doğu'da barış umudunun tazelendiği haftayı geride bırakmasının ardından gözler yeni haftada bizi nasıl bir tablo bekliyor sorusuna çevrildi.

''Önümüzdeki haftaya İran gerginliğinin büyük ölçüde yatıştığı bir ortamda gireceğiz'' hatırlatmasında bulunan eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş,

''Özellikle petrol fiyatlarının 80 dolar civarına gerilemiş olması gerginliğin büyük ölçüde yatıştığının işareti. Mevcut şartlar sürerse bu gerileme 70 dolar seviyelerine doğru devam edebilir. Bu gelişmeler büyümenin hızlanması ve enflasyonun yavaşlaması açısından önemli. Barışın sağlandığı hakkında tam bir güven oluştuğu söylenemez ama yine de önümüzdeki hafta piyasalarda aşırı bir oynaklık beklenmiyor'' değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın ekonomiye dair değerlendirmelerinden öne çıkan detaylar şöyle...



Enflasyon ve cari açık...



Türkiye de olumlu gidişattan payını alacak. Son gelişmeler Türkiye için de rahatlatıcı. Akaryakıt fiyatlarında gevşeme, enflasyonun ve cari açığın aşağıya çekilmesi açısından önemli. Buna karşın temmuz ayı yaklaşırken Türkiye’nin gündeminde asgari ücret zammı ile beklentiler ile emekli maaşları ile ilgili tartışmalar yoğunlaşabilir.

ABD ve Euro Bölgesi’nde PMI verileri (imalat ve hizmet) yayınlanacak. Ayrıca Fed’in favori enflasyon göstergesi olan Çekirdek PCE (Kişisel Tüketim Harcamaları) Fiyat Endeksi) verisi haftanın en kritik gündem maddelerinden biri olacak.



Büyüme sinyalleri netleşecek...



Türkiye’de ise dikkatler açıklanacak enflasyon beklenti anketleri güven endeksleri, dış ticaret verileri üzerinde olacak. Ayrıca açıklanacak olan Kapasite Kullanım Oranı, imalat sanayindeki ivmeyi ve büyüme sinyallerini ortaya koyacak.

Genel olarak önümüzdeki hafta hem dünyada hem de Türkiye’de politika kararlarından ziyade açıklanacak ekonomik verilerin ve merkez bankalarının vereceği mesajların piyasaların yönünü belirlediği bir hafta olmaya aday görünüyor.