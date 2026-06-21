Son Mühür- Haftaya ABD ve İran arasında Şubat ayı sonundan beri devam eden savaşı sona erdirecek anlaşma haberleriyle coşkulu başlayan BIST 100 endeksi, önceki haftaya göre yüzde 5.71 değer kazandı.

Yılbaşından bu yana yüzde 30.83 değerlenen endeks haftanın son işlem gününü ise MSCI'nin, Endonezya ve Türkiye'nin 'Bilgi akış' kriterini hissedarlık yapılarındaki sınırlı şeffaflık ve koordineli işlem davranışları konusunda endişeler nedeniyle negatife düşürdüğüne yönelik haberle başladı.

Günü yüzde 0.63 düşüşle 14.734 puandan kapatan endeks, buna rağmen yatırım araçları içinde en yüksek getiri getiren adres olmayı başardı.

Uzun süredir tarihi zirvelerinin uzağında seyreden altın bu hafta da yatırımcısını üzen bir performans sergiledi.

Altın bu hafta da yatırımcısını üzdü...



Haftayı yüzde 0.55 değer kaybıyla kapatan gram altın 6.198 liradan, Cumhuriyet altını 41.77 liradan ve çeyrek altın 10.382 liradan işlem gördü.

İzmir Kuyumcular Odası'nın verilene göre İzmir'de çeyrek altın 10.990 liradan, gram altın 6.220 liradan satışa sunuluyor.

Bu hafta avro yatırımcısını üzerken, dolar yüzde 0.39'luk değer artışı gösterdi.

BIST 100 endeksinin yüzde 5.71'le zirvede yer aldığı pozitif tabloda emeklilik fonları yüzde 3.42'lik ve yatırım fonları yüzde 2.76'lık getirisiyle listenin ikinci ve üçüncü sırasında yer almayı başardı.