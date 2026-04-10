Tütünle mücadele kapsamında hazırlanan düzenleme son aşamaya geldi. Hedef, kamusal alanlarda dumansız hava sahasını büyütmek ve pasif içiciliği azaltmak. Teklif yasalaşırsa sigara içme alışkanlığı büyük ölçüde bitecek, kullanım sadece çok küçük ve izole alanlara sıkışacak. Uzun vadede ise tütün ürünlerinin tamamen kaldırılması planlanıyor.

Açık Alanlarda Sigara Yasağı Nereleri Kapsıyor?

Yasak artık sadece kapalı mekanla sınırlı değil. Yeme içme hizmeti veren işletmelerin açık bölümleri tamamen dumansız olacak.

Kafe, restoran, bar terasları ve bahçeleri

Kamu kurumları, hastane ve okul çevreleri

Çocuk parkları, oyun alanları, spor tesisleri

Konser, festival gibi toplu etkinlik alanları

Açık hava bekleme noktaları ve servis durakları

Araç içi kullanım da netleşiyor. Taksi, minibüs, otobüs dahil tüm toplu taşımada sürücü koltuğunda sigara içmek yasaklanıyor. Özel araçta sürücünün tütün kullanması da denetim kapsamına alınıyor. Amaç, hem sürücü hem yolcu sağlığını korumak.

Kaç Metrekarede Sigara Alanı Serbest ve Cezası Ne Kadar?

Kapalı mekanda serbest alan neredeyse kalmıyor. İşletmeler isterlerse sınırlı bir sigara odası ayırabilecek, koşulları çok sıkı:

Yüzde 10 kuralı: toplam kullanım alanının en fazla %10'u

20 metrekare tavanı: büyük mekanlarda bile üst sınır 20 m²

Görünmezlik: dışarıdan görülemeyecek, camekan olmayacak

Servis yok: yiyecek içecek servisi yapılmayacak

Yaş sınırı: 18 yaş altı kesinlikle giremeyecek

İhlallerde idari para cezaları artırılıyor. Açık alanda sigara içene 5.000 TL, kurala uymayan işletmeye 50.000 TL'den başlayan ceza öngörülüyor. Tekrar eden ihlalde ceza katlanıyor, üçüncü ve dördüncüde geçici kapatma, devamında ruhsat iptali gündeme geliyor.

Taslakta 2040 hedefi de var. Bu tarihten sonra tütün ürünlerinin üretimi, satışı ve kullanımının tamamen sona erdirilmesi planlanıyor. Elektronik sigara, puff bar ve ısıtılmış tütün gibi yeni nesil nikotin ürünleri de aynı yasak kapsamına giriyor.

Özetle, açık alanlarda sigara yasağı ile birlikte teras keyfi dönemi kapanıyor. Kafe ve restoranlar için tek seçenek, küçük, izole ve servissiz bir oda olacak. Teklif Meclis'ten geçerse hem bireysel kullanım hem de işletme düzeni kökten değişecek.