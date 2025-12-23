Edinilen bilgilere göre Yediemin Otoparkı’nda Barış Tekebaş ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında şüpheli, yanında taşıdığı silahı kullanarak Tekebaş’a ve olay yerinde bulunan eski eşi Duygu Karabaş’a ateş etti.

Sağlık ekipleri ölümü olay yerinde tespit etti

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde Barış Tekebaş ile Duygu Karabaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüpheli kaçtı, yakalama çalışması başlatıldı

Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay yerinde detaylı inceleme yapılırken, saldırının nedeni ve şüphelinin kimliğine ilişkin araştırmalar sürdürülüyor.

Soruşturma çok yönlü sürdürülüyor

Polis ekipleri, olayın geçmişteki bir husumet ya da farklı bir nedenle gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.