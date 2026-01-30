Çanakkale'de akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, karayolunda can pazarının yaşanmasına neden oldu. Şehrin giriş noktalarından biri olan Güzelyalı köyü mevkiinde iki otomobilin kontrolsüz bir şekilde çarpışması sonucu 5 kişi yaralanırken, kazanın şiddetiyle araçlar yol kenarına savruldu. Çevredeki vatandaşların büyük korku yaşadığı olay sonrası bölgeye çok sayıda acil müdahale ekibi sevk edildi.

Güzelyalı Kavşağı'nda şiddetli çarpışma: Araçlar savruldu

Kaza, saat 18.30 sularında Çanakkale merkeze bağlı Güzelyalı köyü yakınlarında bulunan kavşak noktasında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, H.İ.Ö. idaresindeki 55 ARS 36 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 32 E 0900 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşak içerisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan her iki otomobil de yol kenarındaki boş araziye savrularak durabildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede jandarma, polis ve bölgeye en yakın sağlık istasyonlarından ambulanslar yönlendirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı: Bir kişinin durumu kritik

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, araçlar içerisinde bulunan yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde gerçekleştirdi. Kazada sürücüler S.K. ve H.İ.Ö. ile birlikte araçlarda yolcu konumunda bulunan S.Z., M.Z. ve T.Z. vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çanakkale’deki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. Hastaneden alınan son bilgilere göre, yaralılardan S.Z.’nin durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer yaralıların ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Güvenlik önlemleri ve adli soruşturma süreci

Kaza sonrası bölgede trafik akışı jandarma ve polis ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde sağlandı. Araçların yoldan kaldırılması ve çevre güvenliğinin artırılmasının ardından trafik normale dönerken, olay yeri inceleme ekipleri kaza mahallinde detaylı çalışma yürüttü. Savcılık talimatıyla kazanın oluş nedenini belirlemek, kusur oranlarını tespit etmek ve sorumluları ortaya çıkarmak amacıyla geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Yetkililer, özellikle kavşak geçişlerinde sürücülerin hız limitlerine ve geçiş önceliklerine uyması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.