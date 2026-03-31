Avrupa Birliği Komisyonu, İsrail Meclisi’nin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını öngören yasa tasarısını kabul etmesine sert tepki gösterdi. Komisyon, söz konusu adımı “ciddi bir geri gidiş” olarak değerlendirerek İsrail’e uluslararası hukuk ve demokratik ilkelere bağlı kalma çağrısı yaptı.

AB Komisyonu: “Bu karar endişe verici”

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, İsrail Meclisi’nde kabul edilen düzenlemenin insan hakları açısından kaygı yarattığı vurgulandı. Açıklamada, bu tür uygulamaların uluslararası hukukla bağdaşmadığı ifade edilirken, İsrail’in daha önce benimsediği ilkelere sadık kalması gerektiği mesajı verildi.

Komisyon, özellikle ölüm cezasının yeniden gündeme getirilmesini, temel hak ve özgürlükler açısından olumsuz bir gelişme olarak değerlendirdi.

Tartışmalı yasa 62 oyla geçti

İsrail Meclisi’nde yapılan oylamada, Filistinli mahkumlara yönelik idam cezasını içeren yasa tasarısı 62 oyla kabul edildi. 48 milletvekili tasarıya karşı oy kullanırken, bazı vekiller ise oylamaya katılmadı ya da çekimser kaldı.

Toplam 120 sandalyeli mecliste kabul edilen yasa, işgal altındaki bölgelerde faaliyet gösteren askeri mahkemelerde yargılanan ve ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinlileri kapsıyor.

Siyasi destek ve eleştiriler

Söz konusu yasa tasarısı, İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir ve partisinin desteğiyle gündeme gelmişti. Yasa, güvenlik gerekçesiyle savunulurken, muhalif çevreler tarafından ise ayrımcılık içerdiği ve yalnızca belirli bir grubu hedef aldığı gerekçesiyle eleştirildi.

Bazı milletvekilleri, tasarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak düzenlemeyi “ırkçı” olarak nitelendirdi.

Uluslararası hukuk tartışması büyüyor

Uzmanlar, idam cezasının özellikle işgal altındaki bölgelerde uygulanmasının uluslararası hukuk açısından ciddi tartışmalar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Avrupa Birliği’nin açıklaması da bu yöndeki endişeleri güçlendirirken, kararın uluslararası kamuoyunda yankı uyandırmaya devam etmesi bekleniyor.

AB, İsrail’e yönelik çağrısında, insan hakları standartlarına uygun hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin yakından takip edileceğini bildirdi.