Son Mühür- Resmi Gazete’de yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) ilke kararı, apartman ve site yönetimlerinde uzun süredir uygulanan “borç listesi asma” yöntemine son verdi.

Karara göre, aidat ve benzeri borç bilgilerini ortak alanlarda paylaşmak kişisel verilerin ihlali kapsamında değerlendirilecek.

Ortak alanlarda paylaşım hukuka aykırı sayıldı

KVKK’nın aldığı kararda, bina girişleri, asansörler ve ilan panoları gibi herkesin erişimine açık alanlarda borç bilgisi paylaşılmasının hukuka aykırı olduğu açıkça belirtildi.

Kurul, bu alanların yalnızca kat maliklerine değil; ziyaretçilere, kuryelere ve farklı üçüncü kişilere de açık olduğuna dikkat çekerek, bu durumun kişisel verilerin yetkisiz kişilerle paylaşılması anlamına geldiğini vurguladı.

İsim, soyisim, daire numarası ve borç tutarı gibi bilgilerin ifşa edilmesi ise doğrudan kişisel veri ihlali olarak değerlendiriliyor.

“Doğrudan ve sınırlı bildirim” şartı getirildi

Kararda, apartman ve site yönetimlerinin borç bilgilendirmesi yapmasının gerekli olduğu kabul edilirken, bu sürecin belirli kurallar çerçevesinde yürütülmesi gerektiği ifade edildi.

Buna göre; bilgilendirmelerin ilgili kişilere doğrudan yapılması gerekiyor. E-posta, SMS, mesajlaşma uygulamaları veya site yönetim sistemleri gibi daha kontrollü iletişim kanallarının tercih edilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca paylaşımlarda “ölçülülük ilkesi”nin esas alınması ve mümkün olan durumlarda verilerin anonim hale getirilmesi gerektiğinin altı çizildi.

Mevcut borç listeleri kaldırılacak

KVKK kararına göre, halihazırda apartman ve sitelerde ortak alanlara asılı bulunan borç listelerinin kaldırılması zorunlu hale geldi.

Kurul, bu uygulamaya devam edilmesi durumunda veri sorumluları hakkında idari para cezası uygulanabileceğini duyurdu.