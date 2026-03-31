Pete Hegseth ve Dan Caine, Pentagon’da düzenledikleri basın toplantısında İran ile süren gerilim ve askeri operasyonlara ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. ABD yönetimi, sahadaki askeri baskının artabileceği sinyalini verirken, diplomasi kapısının ise hâlâ açık olduğunu vurguladı.

Pentagon’dan sert mesaj: “İran saklansa da bulunacak”

ABD Savunma Bakanı Hegseth, İran’a yönelik operasyonların etkisini artırdığını belirterek, son dönemde İran’ın füze ve insansız hava aracı saldırılarında düşüş yaşandığını söyledi.

Hegseth, İran’ın yer altı sığınaklarına çekildiğini ancak bunun çözüm olmadığını ifade ederek, ABD’nin bu hedefleri tespit edip etkisiz hale getirme kapasitesine sahip olduğunu dile getirdi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’ndan gelen istihbaratın, operasyonların İran ordusunun moralini zayıflattığını gösterdiğini de sözlerine ekledi.

“Askerler daha güçlü operasyon talep ediyor”

Hafta sonu sahadaki birlikleri ziyaret ettiğini belirten Hegseth, görev yapan askerlerin daha geniş çaplı ve etkili operasyonlar talep ettiğini söyledi. Bu açıklama, ABD’nin sahadaki askeri stratejisini daha da sertleştirebileceği yönünde yorumlandı.

Trump vurgusu: “Blöf yapmaz, geri adım atmaz”

Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran politikasına dikkat çekerek, Washington yönetiminin kararlı bir duruş sergilediğini ifade etti.

İran’ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda askeri operasyonların daha yoğun şekilde süreceğini belirten Hegseth, yeni İran yönetiminin bu süreçten ders çıkarması gerektiğini savundu.

Hürmüz Boğazı mesajı: “Bu sadece ABD’nin sorunu değil”

ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndaki stratejik duruşuna da değinen Hegseth, bu bölgedeki güvenliğin yalnızca ABD’nin sorumluluğunda olmadığını vurguladı.

Uluslararası ticaret açısından kritik öneme sahip boğazın açık tutulması gerektiğini belirten Hegseth, diğer ülkelerin de daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

“Anlaşma istiyoruz ama hazırız”

İran ile yürütülen diplomatik temaslara ilişkin konuşan Hegseth, ABD’nin önceliğinin anlaşma olduğunu ancak askeri seçeneklerin masada kalmaya devam ettiğini belirtti.

“Anlaşma mümkünse bunu tercih ederiz. Ancak İran geri adım atmazsa, operasyonlar sürecek” mesajı veren Hegseth, sürecin hem diplomasi hem de askeri baskı üzerinden ilerlediğini ifade etti.

Kara operasyonu dahil tüm seçenekler masada

ABD’nin olası bir kara harekâtına ilişkin soruları da yanıtlayan Hegseth, hiçbir seçeneğin dışlanmadığını açıkça dile getirdi.

Savaş stratejisinin belirsizlik üzerine kurulu olduğunu vurgulayan Hegseth, sahaya kara birlikleri gönderilmesinin de ihtimaller arasında bulunduğunu söyledi.

Genelkurmay Başkanı: “11 binden fazla hedef vuruldu”

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ise operasyonların bilançosuna ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Son 30 gün içinde 11 binden fazla hedefin vurulduğunu açıklayan Caine, ABD’nin hava üstünlüğünü artırdığını belirtti.

Caine ayrıca İran donanmasına ait 150’den fazla unsurun etkisiz hale getirildiğini, savunma sanayi altyapısına yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etti.

NATO ve müttefiklere eleştiri

Hegseth, ABD’nin operasyonları sırasında müttefik ülkelerin tutumunu da eleştirdi. Bazı ülkelerin yeterli destek vermediğini savunan Hegseth, güçlü bir ittifak için ülkelerin daha fazla sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Süre belirsiz: “Ne zaman duracağımızı söylemeyiz”

Operasyonların ne kadar süreceğine ilişkin soruya da yanıt veren Hegseth, askeri strateji gereği bu tür bilgilerin paylaşılmayacağını belirtti.

Sürecin tamamen sahadaki gelişmelere bağlı olduğunu ifade eden ABD’li yetkili, nihai kararın Başkan tarafından verileceğini sözlerine ekledi.