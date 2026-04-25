Huzur Partisi saflarında Bingöl Karlıova İlçe Başkanı olarak siyasete adım atan Orhan Avcı, yürüttüğü siyasi faaliyetlerden çok sıra dışı görüntüsüyle tüm Türkiye'nin dikkatini çekti. İki dönem yürüttüğü muhtarlık görevinin ardından ilçe başkanlığı koltuğuna oturan Avcı, yüzünü kaplayan gür ve uzun bıyıklarıyla sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Kendisine yöneltilen eleştirilere "Bıyıklarımı kıskanıyorlar" diyerek cevap veren siyasetçinin imaj değişikliğine gidip gitmediği internette büyük merak uyandırdı. Orhan Avcı'nın o gösterişli bıyıklarının akıbetine ve mensubu olduğu partiye dair en çok aranan detaylar haberimizin devamında.

ORHAN AVCI BIYIKLARINI KESTİ Mİ?

Siyasete ilk adımını 2004 yılında muhtar olarak atan Orhan Avcı, tam 20 yıldır bıyıklarını uzun ve gür bir şekilde kullanıyor. Karakteristik görüntüsüyle adından söz ettiren ilçe başkanı, bıyıklarına çok özel bir ilgi gösteriyor ve günlük bakımı için sürekli berberin yolunu tutuyor. Görev yaptığı uzun yıllar boyunca devlet kurumlarından imajına yönelik herhangi bir olumsuz tepki almadığının altını çizen Avcı, o meşhur bıyıklarını kesmeyi kesinlikle düşünmüyor.

ORHAN AVCI BIYIKSIZ HALİ NASIL, FOTOĞRAFI VAR MI?

Sosyal medyada binlerce kez paylaşılan ve kullanıcıların yorum yağmuruna tuttuğu gür bıyıkları, Orhan Avcı'nın adeta ayrılmaz bir parçası. Yirmi seneyi aşkın bir süredir bu imajı hiç değiştirmediği için, Avcı'nın bıyıksız haline dair internette veya sosyal platformlarda herhangi bir fotoğrafı bulunmuyor.

HUZUR PARTİSİ GENEL BAŞKANI KİM, NE ZAMAN KURULDU?

Orhan Avcı'nın ilçe başkanı olarak görev aldığı Huzur Partisi, siyaset sahnesine yeni katılan oluşumlardan biri. İçişleri Bakanlığı'na 24 Aralık 2025 tarihinde resmi kuruluş başvurusunu yapan parti, 2026 yılının ocak ayında fiilen faaliyetlerine başladı. Ağırlıklı olarak Yeniden Refah Partisi kökenli kadroların bir araya gelerek oluşturduğu partinin genel başkanlık koltuğunda Zafer Emanetoğlu oturuyor. Partinin kurucular kurulu üyeleri arasında ise İsmail Yeter gibi isimler yer alıyor.

HUZUR PARTİSİ'NİN KAÇ ÜYESİ VAR?

Siyasi hayatına 2026 yılının hemen başında başlayan Huzur Partisi'nin teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor. Partinin Türkiye genelindeki güncel ve resmi üye sayısı ise Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kayıtlarında henüz yer almıyor.