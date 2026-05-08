İzmir kumrusu içinde neler var sorusu aslında tek bir cevapla geçiştirilemez. Çünkü kumrunun iki ana versiyonu var: soğuk ve sıcak. Her ikisinin de malzeme listesi birbirinden farklı, lezzet profili de tamamen ayrı. Yani aslında sorduğunuz kumrunun hangisi olduğu sonucu doğrudan etkiliyor.

Soğuk İzmir kumrusunda neler var?

Geleneksel ve özgün İzmir kumrusu aslında soğuk olanı. Yıllar öncesinde simitle peynirin uyumundan ilham alınarak doğmuş bir lezzet. İçindekiler oldukça sade:

İzmir tulum peyniri ya da Bergama tulum peyniri

2-3 dilim domates

Yarım veya tam yeşil biber

İsteğe göre salatalık

Bu kadar. Ekmeği ortadan ikiye kesiliyor, malzemeler içine yerleştiriliyor ve servis ediliyor. Tulum peynirinin yoğun aroması, taze domatesin sulu yapısı ve biberin keskinliği bir araya gelince ortaya hafif ama doyurucu bir öğün çıkıyor. Kahvaltıda ya da öğleden sonra çay yanında tercih edilen klasik versiyon.

Sıcak İzmir kumrusunda neler var?

Sıcak kumru, 1940'lardan sonra yaygınlaşmış bir versiyon. Bugün özellikle gençler arasında daha popüler olan da bu. Çeşme kumrusu olarak da anılıyor. İçindekiler şöyle:

Kömürde ya da ızgarada pişirilmiş sucuk

Salam dilimleri

Eritilmiş kaşar peyniri

Domates dilimleri

İsteğe göre sosis, ketçap, mayonez

Bazı büfelerde Sayas peyniri de ekleniyor. Kumru ekmeği önce ikiye kesilip kömür ateşinde yaklaşık beş dakika ısıtılıyor. İç yüzeyine margarin sürülüyor, ardından kızarmış sucuk-salam, eritilmiş kaşar ve domates yerleştiriliyor. Üzerine ketçap-mayonez ekleyenler de var. Bazı tariflerde turşu da iç malzemenin parçası olabiliyor.

İzmir kumrusunun ekmeği neden bu kadar özel?

Kumrunun en kritik parçası içindeki malzemeden çok ekmeği. Üzeri bol susamlı, az tuzlu, simit hamuruna benzer bir hamurdan üretiliyor. Şekli ortada geniş, uçlarda ince. Adı da zaten buradan geliyor: kumru kuşunun gövdesine benzediği için. Püf noktası ise nohut mayası. Kemeraltı'nın efsane ustalarından Kumrucu Apo gibi isimler de bu detayı vurguluyor. Sıradan bir ekmek hamuruyla aynı tat asla yakalanamıyor.

İzmir kumrusu nereden alınır?

Şehirde kumruyla markalaşmış pek çok mekan var. Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kumrucu Apo en bilinenlerden biri. Konak'ta 40 yıldır kumru yapan ustalar var. Çeşme'nin sokak lezzetleri arasında da kumru üst sıralarda. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin bile İzmir'e geldiklerinde özellikle aradığı bir tat. Kars kaşarı ve Tire sucuğu kullanan ustaların kumrusu ise ayrı bir kalitede sayılıyor.