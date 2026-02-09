Son Mühür - Sömestr tatilinin sona ermesiyle birlikte dersbaşı yapan milyonlarca öğrenci ve veli, haftanın ilk gününde hava koşullarının eğitimi etkileyip etkilemeyeceğini merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 9 Şubat 2026 tarihli raporunda Marmara, İç Anadolu ve özellikle Doğu Anadolu için yapılan yoğun kar ve fırtına uyarıları, “Yarın okullar tatil mi?” sorusunu Google’da en çok arananlar arasına taşıdı. Birçok ilde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği endişesini de beraberinde getirdi.

9 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?

Şu an itibarıyla 9 Şubat Pazartesi günü için valiliklerden yapılmış resmî bir kar tatili açıklaması bulunmuyor. Meteorolojik verilere göre Marmara ve iç kesimlerde karla karışık yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’daki bazı illerde yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Valilikler, tatil kararlarını genellikle yağışın şiddeti ve ulaşım güvenliğine göre sabahın erken saatlerinde ya da bir gece öncesinden duyurduğu için resmî açıklamaların yakından takip edilmesi önem taşıyor.

Özellikle fırtına uyarısı yapılan bölgelerde hava koşullarına bağlı olarak son dakika kararları alınabileceği belirtiliyor. Şu anki tablo, okulların planlandığı şekilde açık olacağını gösterse de, yoğun kar yağışı altındaki illerde yaşayanların valilik duyurularını takip etmesi gerekiyor.

Resmî bir açıklama gelmesi halinde, bilgiler anlık olarak güncellenecek ve tatil olan iller paylaşılacak.