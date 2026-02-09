Son Mühür / Seçil Ünlü - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran operasyonda, adliyeye sevk edilen şüpheliler hakkında karar çıktı. İzmir 6. Sulh Ceza Hakimliği, sorgu işlemleri tamamlanan şüphelilerden 7 kişi tutuklandı.

Cezaevine gönderildi

Mahkeme; eylemin işleniş şekli, teknik takip kayıtları ve suçun alt/üst sınırlarını değerlendirerek, adli kontrolün bu aşamada yetersiz kalacağına kanaat getirdi. CMK 100 ve devamı maddeleri uyarınca

C. S., C. B., C. Ş., G. P., İ. B.,M. S. G., S. K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağlık ve sosyal durumlar nedeniyle adli kontrol

Savcılığın tutuklama talebiyle sevk ettiği 77 ve 78 yaşlarındaki şüpheliler B. Ö. ve Z. S., sağlık durumları göz önüne alınarak elektronik kelepçe şartıyla tahliye edildi.

İmza ve yurt dışı yasağı

Küçük yaşta hasta çocuğu bulunan F. U. Ü. ile diğer şüpheliler E. A., F. B., K.E., M.A., M.C., M.C.A., M.A., S.A. ve V.Ç.’nin yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri imza atma yükümlülüğü ile serbest bırakıldı. Kararda, tüm şüpheliler için iki hafta içinde itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.