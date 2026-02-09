Edinilen bilgilere göre, Dilovası Turgut Özal Mahallesi’nde bulunan Mübeccel Çolakoğlu Ortaokulu’nda öğrenim gören bazı kız öğrenciler, öğretmenleri O.M.’nin kendilerine yönelik rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu aileleriyle paylaştı. Ailelerin durumu okul yönetimine bildirmesi üzerine süreç başlatıldı.

Rehberlik servisinin görüşmeleri sonrası sayı netleşti

Okul yönetiminin talebiyle rehberlik servisi tarafından öğrencilerle yapılan birebir görüşmelerde, öğretmen O.M.’nin yaklaşık 1 yıl boyunca 24 kız öğrenciye yönelik taciz içerikli davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Görüşme tutanakları ve öğrenci beyanları doğrultusunda resmi işlem başlatıldı.

Polis ekipleri harekete geçti

Velilerin şikayeti sonrası polis ekipleri tarafından öğretmen O.M. gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemleri kapsamında ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Mahkeme tutuklama kararı verdi

Adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verilen O.M., Kandıra Cezaevi’ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü öğrenildi.