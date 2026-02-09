Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, konkordato talebinde bulunan Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile şirket ortağı Mustafa Zengizor hakkında yürütülen davada yeni kararını açıkladı. Mahkemede görülen konkordato davası kapsamında, 4 Şubat tarihli duruşmada davacı borçluların kesin mühlet talebi ve konkordato başvurusu reddedildi.

Konkordato kararı paniğe yol açmıştı

Geçtiğimiz aylarda şirketin konkordato başvurusunun kamuoyuna yansımasının ardından süreç, Kemalpaşa’da bugüne kadar yüzlerce kişiyi ev sahibi yapan firmanın devam eden projelerinden daire satın alan kişiler ile şirketin tedarik zincirinde yer alan firmalar arasında paniğe neden olmuştu. Zen Yapı markasıyla faaliyet gösteren şirket, daha önce Kemalpaşa Belediyesi’nin yanında yer alan “Zen Terrace” projesini, influencerların da yer aldığı bir reklam kampanyasıyla duyurmuştu. Ancak yaşanan mali sıkıntılar ve konkordato başvurusu nedeniyle, topraktan satış yöntemiyle devam eden projelere ödeme yapan kişiler ile firmaya mal ve hizmet sağlayan şirketler açısından endişelere yol açmıştı.

‘Bir ay sonra güçlü geleceğiz’ demişti…

Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Kasım 2025’te yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunmuş, mahkeme tarafından 6 Kasım tarihi itibarıyla şirket ve Mustafa Zengizor hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verilmişti. Konkordato sürecinin başlamasının ardından kamuoyuna yansıyan açıklamalarda, Zen Yapı markasıyla faaliyet gösteren şirket adına konuşan Firma Sahibi Mustafa Zengizor, Son Mühür’e yaptığı değerlendirmede, “25 yıllık bir firmayız. Bir ay sonra daha güçlü geleceğiz” ifadelerini kullanmıştı. Şirketin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda ise “Tüm projelerimiz devam etmektedir. Müşterilerimize verdiğimiz taahhütler bizim için namustur” denilmişti.

Geçici mühlet sona erdi, tedbirler kaldırıldı

Mahkeme kararında, daha önce verilen geçici mühletin kaldırılmasına, bu süreçte uygulanan tüm tedbirlerin sona erdirilmesine ve konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine hükmedildi. Karar, İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesi uyarınca ilanen tebliğ edildi. İcra ve İflas Kanunu’nun 308/a maddesi kapsamında, konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklıların kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklıların ise tasdik kararının ilanından itibaren iki hafta içinde istinaf yoluna başvurabilecekleri kaydedildi.

Kararda şu ifadeler yer aldı: “Davacılar Mustafa Zengizor ve Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi'nin mahkememizde görülmekte olan Konkordato (Adi Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 308/h)) davası nedeniyle; Mahkememizin 2025/1043 Esas sayılı dosyasında verilen 04/02/2026 tarihli duruşmasında; Davacı borçlular Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi ile Mustafa Zengizor'un kesin mühlet talebi ile konkordato davalarının reddine, Geçici mühletin ve tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyeti görevine son verilmesine karar verilmiş olup, İİK 308/a maddesi uyarınca konkordato hakkında verilen karara karşı borçlu veya konkordato talep eden alacaklı, kararın tebliğinden, itiraz eden diğer alacaklılar ise tasdik kararının ilanından itibaren 2 hafta içinde İstinaf yoluna başvurabilecekleri, İİK 288 maddesi uyarınca ilanen tebliğ olunur.”

Şirketin portföyünde pek çok proje var

İzmir’in Kemalpaşa ilçesi başta olmak üzere kentin çeşitli bölgelerinde faaliyet gösteren Zengizor İnşaat Ticaret Limited Şirketi, Zen Yapı markasıyla hayata geçirdiği projelerle biliniyor. Şirketin portföyünde Zen Nabız, Zen Eva, Zen Terrace, Zen Bulvar ve Zen Park projeleri yer alıyor.

Zengizor İnşaat’ın konkordato süreci kesin mühlet aşamasına geçmeden mahkeme kararıyla sona ermiş oldu.