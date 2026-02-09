İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, Buca Belediyesi’nde bazı imar ve plan işlemlerinin mevzuata aykırı olmasına rağmen rüşvet karşılığında usule uygunmuş gibi ruhsatlandırıldığı belirlendi. Bu yöntemle haksız menfaat sağlandığı tespit edildi.

Operasyon 2 Şubat’ta düzenlendi

Soruşturma kapsamında 2 Şubat’ta haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, Buca Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.’nin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu belirlenirken, toplam 2 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

26 şüpheli adliyeye sevk edildi

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlanan 26 şüpheli, bu sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.