Son Mühür- Seçil Ünlü - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen soruşturmada emniyet işlemleri tamamlanan 26 kişi bugün sabah saatlerinde Adliyeye çıkarıldı.

Dosyayı inceleyen Cumhuriyet Savcısı, "Rüşvet" ve "Resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla 19 kişi hakkında tutuklama 7 kişi için Adli kontrol talep etti. Şüphelilerin Sulh Ceza Mahkemesi'nde ifade işlemleri öğleden sonra başlayacak.

4 Gündür Gözaltındaydılar



Soruşturma, Buca Belediyesi'nde rüşvet karşılığında imar planlarına ve mevzuata aykırı yapıların usule uygun gibi gösterilerek ruhsatlandırıldığı iddiaları üzerine başlatılmıştı.

5 Şubat'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Ruhsat ve Denetim Müdürü İ.B.'nin de bulunduğu 26 kişi yakalanmıştı.

Hakkında dosya kapsamında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin (biri yurt dışında) yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

