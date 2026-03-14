Son Mühür / Osman Günden - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tıp camiasının duayen isimlerinden Prof. Dr. Veli Lök’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. "Ortopedinin çınarı" olarak tanınan 94 yaşındaki Lök’ü Alsancak’taki evinde ziyaret eden Başkan Tugay, karaciğer kanseriyle mücadele eden usta hekime hem moral verdi hem de tıp dünyasına sunduğu eşsiz katkılar için şükranlarını sundu. Mesleğinde 70 yılı geride bırakan Prof. Dr. Veli Lök’ün evindeki buluşmaya Eşrefpaşa Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Başak Bayram, Büyükşehir Belediyesi Meclis Katip Üyesi Mustafa Vatansever, Ortopedi Uzmanı Op. Dr. Bayram Köse ve Lök’ün kızı Dr. Olcay Lök de eşlik etti.

“Mesleğe adanmışlık…”

Ziyaret sırasında duygularını paylaşan Başkan Tugay, Prof. Dr. Veli Lök’ün 70 yıl önce İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: “Ortopedi alanındaki birikimi ve insan hakları mücadelesiyle hepimize örnek olan Prof. Dr. Veli Lök hocamızı, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle ziyaret ettim. Bayındır’ın Yakapınar Köyü’nde doğup büyüyen hocamızın yaşamı, mesleğe adanmışlığın ve insanlık onurunu savunmanın en güzel örneklerinden biri. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.”

İstanbul protokolünün mimarlarından

Türkiye’de diz cerrahisi ve artroskopi denilince akla gelen ilk isimlerden olan Prof. Dr. Veli Lök, akademik kariyeri boyunca çocuk ortopedisinden kalça cerrahisine kadar pek çok alanda literatüre yön veren çalışmalara imza attı. Çok sayıda uzman hekim yetiştiren Lök, sadece bilimsel başarılarıyla değil, insan hakları konusundaki hassasiyetiyle de uluslararası çapta takdir topladı.

Türkiye İnsan Hakları Vakfı İzmir temsilciliğinde uzun yıllar emek veren usta hekim, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve işkencenin tıbbi tespiti konusunda küresel bir rehber olan İstanbul Protokolü’nün mimarları arasında yer alıyor. İzmir tıp dünyasında etik duruşu ve bilimsel mirasıyla sembol bir figür haline gelen Lök, hem meslektaşları hem de yetiştirdiği öğrencileri için ilham kaynağı olmaya devam ediyor.