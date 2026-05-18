İzmir’in köklü kültür mirasına kapılarını açan Ödemiş ilçesinde, yüzlerce yıllık bir gelenek bu yıl da çocukların heyecanıyla hayat buldu.

Mahalle kültürünün ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Helvuç (Helviş) Bayramı, renkli anlara sahne oldu.

629 yıllık miras

Kutlamaların kökeni, Tekke Mahallesi’nin kurucusu olarak kabul edilen Musa Baba’ya dayanıyor. Tarihi kaynaklara ve anlatılara dayanan bu özel anma ve kutlama programı, tam 629 yıldır aralıksız olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor.

Çocuklara hediyeler dağıtıldı

Bayramın en neşeli anları ise çocukların buluşma saati oldu. Günler öncesinden yapılan sürprizler, köy meydanında minik sahiplerini bekledi.

Çocuklara dini bilinç kazandırmak, onları sevindirmek için mahalle meydanına farklı hediyeler konuldu, ellerinde poşetlerle meydana gelen çocuklar hediyelerini aldı

3 aylar içerisinde çocukları sevindirmek için yapılıyor

Etkinliğin organizasyonunu yürüten ve mahalle halkını bir araya toplayan Tekke Mahallesi Muhtarı Ahmet Korkmaz, bu geleneğin kendileri için manevi değerinin çok yüksek olduğunu söyledi.

Etkinliğin "Musa Baba" tarafından 3 aylar içerisinde çocukları sevindirmek maksadıyla Helvuç denilen helvanın dağıtımıyla başladığını aktaran Korkmaz, kendilerinin de bu geleneği sürdürdüklerini anlattı.

Organizasyona gelen çocuklardan 9 yaşındaki Cennet Gök de 3 yıldır etkinliğe geldiğini ve hediyeler dağıtıldığını söyledi.