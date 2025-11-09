MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 10 Kasım’ın yas günü olmaktan öte bir anlam taşıdığını vurguladı. Bahçeli, bu özel günün Atatürk’ü anlamak, mirasını doğru değerlendirmek ve eserlerini kavramak için bir fırsat sunduğunu ifade etti.

Atatürk’ün hayatı ve mirası

Mesajında Atatürk’ün kısa yaşamına sığdırdığı başarıları hatırlatan Bahçeli, “57 yıllık ömründe Türk milletine rehber olacak ilkeler ve eserler bırakmıştır. Her kararında ve her adımında özgür ve bağımsız yaşamanın önemini esas almıştır” dedi. Bahçeli, Atatürk’ü yalnızca asker ve devlet adamı olarak değil, milletin bağımsızlık ve diriliş sembolü olarak tanımladı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu felsefesi

Bahçeli, Atatürk’ün milli iradeden ve evrensel değerlerden asla taviz vermediğini belirterek, Cumhuriyet’in bu miras üzerine inşa edildiğini kaydetti. “Türkiye Cumhuriyeti, milli birlik ve dayanışma temelinde hak ettiği seviyeye ulaşacaktır. Atatürk’ün emaneti asla zedelenmeyecek” ifadelerini kullandı.

10 Kasım bir dönüm günü

Mesajın devamında Bahçeli, 10 Kasım’ın yas günü olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. “Bu gün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü daha iyi anlamak, eserlerini samimiyetle kavramak ve Cumhuriyet’e sahip çıkmak için bir dönüm noktasıdır” dedi. Atatürk’ün ‘en büyük eserim’ diyerek tanımladığı Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu vurguladı.

Bahçeli, mesajını milli mücadele kahramanları ve şehitleri anarak sonlandırdı. “Aramızdan ayrılışının 87. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.