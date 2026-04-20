Gelinim Mutfakta 20 Nisan 2026 Pazartesi bölümünün galibi Hatice oldu. Günün birincisi olan gelin çeyrek altın ödülünün de sahibi oldu. Haftanın ilk gününde açıklanan puan tablosu, cuma gününe kadar sürecek yarışın nasıl şekilleneceğine dair ilk ipuçlarını verdi. Yarım altın ödülü ise haftanın final bölümünde, toplam puanı en yüksek olan geline verilecek.

Gelinim Mutfakta 20 Nisan günün yemeği neydi?

Haftanın ilk günü için stüdyo mutfağında gelinleri bekleyen zorlu görev tavada lahmacun oldu. Geleneksel lezzetlerin başında gelen bu tarif, tava tekniğinin doğru uygulanması, iç harcının kıvamı ve hamurun açılma ustalığı gibi pek çok detaya bağlı olduğu için hiç de kolay bir yarışma kriteri değil. Gelinler, kayınvalidelerini etkilemek için mutfakta ter dökerken stüdyodaki rekabet de tansiyonu yükseltti.

Haftanın ilk günü olması nedeniyle yarışmacılar arasındaki gerginlik dikkatlerden kaçmadı. Pazartesi puanları haftalık sıralamayı doğrudan etkilediği için her gelin yüksek puan almak istedi. Tavada lahmacun hem sunum hem de lezzet açısından kayınvalideleri tatmin edecek kıvamda olmak zorundaydı.

20 Nisan Gelinim Mutfakta puan durumu

Kayınvalidelerin verdiği puanlar açıklandığında günün sıralaması netleşti. Hatice 23 puanla zirveye yerleşerek günün birincisi oldu ve çeyrek altını kazandı. İkinci sırada 19 puanla Tuğba yer aldı. Aysun 14 puanla üçüncü olurken, günün en düşük puanını 3 puanla Berna aldı.

Puan durumu şu şekilde:

Hatice: 23

Tuğba: 19

Aysun: 14

Berna: 3

Yarım altın ödülü kim kazandı?

Gelinim Mutfakta'da hafta sonu verilen yarım altın ödülü, beş günlük yarış boyunca en yüksek toplam puanı elde eden geline sunuluyor. 20 Nisan bölümü haftanın yalnızca ilk günü olduğu için yarım altının sahibi henüz belli değil. Bu ödül, cuma günü yayınlanacak final bölümünde haftalık toplamı en yüksek olan yarışmacıya takdim edilecek. Hatice'nin 23 puanla açılış yapması, onu yarım altın yarışında önemli bir avantaj noktasına taşıdı.

Haftanın gidişatı nasıl şekillenecek?

Pazartesi günü alınan puanlar, haftalık yarışın atmosferini belirleme açısından kritik öneme sahip. Hatice şu an açık ara lider konumunda bulunuyor ancak yarışın dört günü daha kalmış durumda. Tuğba ile arasında sadece dört puanlık fark var ve bu makas ilerleyen günlerde kolaylıkla kapanabilir. Berna'nın ise çok düşük bir puandan yarışa başlaması, haftalık toplamda telafi şansını zorlaştırıyor.

Gelinim Mutfakta, salı günü yine Kanal D ekranlarında yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yarın kayınvalidelerin beğenisine sunulacak yeni yemek tarifi ve puan tablosundaki değişiklikler, yarım altın yarışının seyrini belirleyen en önemli faktörler olacak.