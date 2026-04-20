Havaların ısınmasıyla birlikte özellikle eski altyapıya sahip bölgelerde dikkat çeken bir durum yaşanıyor. Kanalizasyon sistemleri üzerinden hareket eden bazı küçük canlıların, boru hatlarındaki çatlak ve açıklıkları kullanarak evlere kadar ulaştığı belirtiliyor. Bu durum zaman zaman mutfak ve banyo giderlerinde beklenmeyen görüntülere yol açabiliyor.

Eski altyapı risk oluşturuyor

Değerlendirmelere göre bu tür olayların en önemli nedeni altyapı eksiklikleri. Özellikle eski boru sistemlerinde zamanla oluşan çatlaklar ve korumasız havalandırma boşlukları, bazı canlıların kanalizasyon sistemine girişine olanak sağlıyor. Bu alanlar adeta bir geçiş noktası haline geliyor.

Öte yandan giderlerden yayılan kokuların da bu canlıları cezbettiği ifade ediliyor. Bu durum, onların yön bulmasını kolaylaştırırken ev içlerine kadar ilerlemelerine neden olabiliyor.

Fareler en sık karşılaşılan canlılar arasında

Kanalizasyon sisteminde en sık rastlanan canlıların başında fareler geliyor. Bu kemirgenlerin dar alanlardan geçebilme kabiliyeti ve uzun süre yüzebilme özellikleri, boru hatları içinde rahatça hareket etmelerini sağlıyor. Bu nedenle özellikle eski yapılarda görülme ihtimali daha yüksek.

Zaman zaman kurbağaların da benzer şekilde sistemlere dahil olabildiği belirtiliyor. Nemli ortamlara uyum sağlayabilen bu canlılar, uygun açıklık bulduklarında tuvaletlerden çıkabiliyor. Uzmanlara göre bu tür durumlar genellikle zararsız ve kontrol altına alınabilir nitelikte.

Yılan ihtimali düşük ama imkansız değil

Dikkat çeken bir diğer nokta ise yılanlarla ilgili ihtimal. Uzmanlar, yılanların kanalizasyon sistemi üzerinden evlere ulaşmasının oldukça düşük bir olasılık olduğunu belirtiyor. Ancak sıcak havalarda su arayışı veya açık alanlardan sisteme giriş gibi nadir durumlarda bu ihtimal tamamen göz ardı edilmiyor.

Bununla birlikte hamamböcekleri ve bazı küçük kertenkele türlerinin de benzer yollarla evlere ulaşabildiği ifade ediliyor. Tüm bu canlıların ortak noktası ise altyapıdaki zayıf noktaları kullanmaları.

Basit önlemlerle risk azaltılabiliyor

Bu tür durumların büyük ölçüde önlenebileceğine dikkat çekiliyor. Kanalizasyon sistemlerinin düzenli kontrol edilmesi, borulardaki çatlakların onarılması ve havalandırma çıkışlarının uygun şekilde kapatılması önemli adımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca geri akışı önleyen sistemlerin kullanılmasıyla riskin ciddi oranda azaltılabileceği belirtiliyor. Her ne kadar bu tür olaylar sık yaşanmasa da, özellikle kırsal bölgelerde basit önlemlerle tamamen engellenmesi mümkün görünüyor.