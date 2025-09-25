Gaziantep'te 2018 yılında özel bir hastanede bademcik ameliyatı geçiren 4 yaşındaki bir çocuk, operasyon sonrası yaşanan komplikasyonlar nedeniyle hayatının geri kalanını engelli olarak sürdürmek zorunda kaldı. Ameliyat sonrası gelişen kanamanın solunum yolunu tıkaması sonucu beyni oksijensiz kalan küçük çocukla ilgili yürütülen yargı sürecinde, operasyonu gerçekleştiren Kulak Burun Boğaz (KBB) uzmanı doktora rekor düzeyde bir tazminat cezası verildi. Mahkeme, hekime yasal faizleriyle birlikte yaklaşık 109 milyon TL ödemesine hükmetti.

İhmal iddiasıyla açılan davada şok eden gelişme

Yaklaşık yedi yıl önce yaşanan talihsiz olayın ardından, hastanın ailesi doktor ve hastane aleyhine ihmal ve tıbbi yanlış uygulama iddiasıyla tazminat davası açtı. Hastane ve hekim H.B. ise savunmalarında, kanamanın ameliyatın bilinen bir komplikasyonu olduğunu ileri sürerek iddiaları reddetti. Ancak, tarafların beyanları, adli tıp raporları ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi neticesinde mahkeme heyeti, ameliyatı yapan hekimi sorumlu bularak, yasal faizleri de içeren devasa bir tazminat bedeli belirledi. Bu miktar, tıbbi malpraktis davalarında ender rastlanan bir meblağ olarak kayıtlara geçti.

Hekim cephesinden sert tepki: "Bu karar hekimliği bitirir"

Verilen bu rekor tazminat kararına, Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Av. Cengiz Bayram sert bir tepki gösterdi. Dr. Bayram, hükmedilen miktarın kabul edilemez olduğunu ve bu tür kararların gelecekte hekimlerin benzer operasyonları yapma konusunda çekimser kalmasına neden olacağını belirtti. Bayram, "Hiçbir meslek yoktur ki, kusuru oranında değil de, en ufak bir kusurundan dolayı zararın tamamını karşılasın. Bu durum, hekimlerin artık hiçbir ameliyatı yapmak istememesi anlamına gelecek," ifadelerini kullandı. Ayrıca, asıl mağduriyetin vatandaşa döneceğini savunan Bayram, 15-20 bin lira civarında olan bademcik ameliyatı fiyatlarının bu kararla birlikte 100-150 bin liranın altına inmeyeceğini öne sürdü. Bu durumun "ektiğini biçmek" olacağını ve sonucunda zararın yine halka olacağını ekledi.

Yüksek tazminatın gerekçesi ve bilirkişi raporlarındaki tutarsızlık

Dr. Av. Cengiz Bayram, belirlenen 109 milyon TL’lik tazminat miktarının bir hekimin geliri veya yaptığı iş ile hiçbir ilişkisi olmayan bir rakam olduğunu vurguladı. Hekimin davanın konusu olan olayda "majör bir hatası" olmadığı görüşünü dile getiren Bayram, bu denli yüksek bir cezanın alınmasındaki temel sorunun bilirkişi raporlarındaki standardizasyon eksikliği olduğunu iddia etti. Bayram, yargının bilirkişi raporları doğrultusunda karar verdiğini ancak bu raporların birbiriyle çelişkili olduğunu ve mahkemenin yasal mevzuata göre bu raporları Adli Tıp Kurumu 3. Üst İhtisas Kurumu'na göndermekte eksik kaldığını savundu.

Bayram, ayrıca bilirkişi raporlarındaki tutarsızlıklara dikkat çekerek, ilk rapor ile ikinci raporun çok farklı standartlara sahip olduğunu belirtti. Özellikle hastanın kanama sonrası acil servise sevk edilirken "mavi kod" verilmemesinin eksiklik olarak kabul edilmesini eleştiren Dr. Bayram, hastanın zaten ameliyatta olduğu durumlarda mavi kod verilmesinin yasal olarak gerekmeyeceğini ifade etti. Bayram, Yargıtay başkanının yargı yılı açılış konuşmasının hemen ardından bu kararın verilmesinin de düşündürücü olduğunu sözlerine ekleyerek, İstinaf Mahkemesi'nin bu kararı tekrar değerlendirerek eksiklikleri gidermesini umduklarını dile getirdi.