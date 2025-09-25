Ancak Bahar Şahin, hem videolarında hem de yaptığı açıklamalarda oruç tutan set çalışanı ile yaşanan olayda, hangi dizinin setinde bulunduğunu ya da o dönem sette sorun çıkaran yapımcının ismini açıkça paylaşmadı. Şahin, “Bir yapımcı sete geldi ve bana tepki gösterdi, çok korktum” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı fakat isim vermedi. Bu nedenle sosyal medyada ve magazin basınında “O yapımcı kim?” sorusu büyük merak konusu oldu.

Bahar Şahin’in anlattığı iddianın detayları

Olayı kendi cümleleriyle anlatan Bahar Şahin, Ramazan ayında çalışan bir set işçisinin iftar saatinde yemek bulamamasına ve zor şartlarda bırakılmasına tepki gösterdi. Set çalışanının iftarını yemek arasında arta kalanlarla açmak zorunda kaldığını, hatta su dahi bulamadığını gördüğünü açıkladı. Bu duruma sessiz kalmayarak sahneye çıkmadığını ve bunun üzerine yapımcının sete geldiğini anlattı. Ancak tüm bu anlatımlara rağmen hem dizi adı hem de yapımcının kimliği gizli kaldı.

Yapımcının ismi açıklanmadı

Sosyal medyada çok konuşulan bu olayın ardından, sektörde sıkça çalışan yapımcı isimleri yorumlarda gündeme gelse de, ne Bahar Şahin’in açıklamalarında ne de olayın haberleştirildiği kaynaklarda, yapımcının kim olduğuna dair resmi bir bilgi yayımlanmadı. Sadece, set ortamlarında dini hassasiyetlere karşı duyarsızlık iddiası ve yapımcının set ortamına gelerek çalışanlara zorluk çıkardığı vurgulandı. İsmin özellikle verilmemesi, sektör içi ilişkileri ve iş bulma kaygısını da gündeme getirdi.

Sonuç olarak, Şahin’in anlattığı olayda yapımcının kim olduğu halen netlik kazanmadı ve ismi kamuoyuna açıklanmadı. Haberin odak noktası, set çalışanlarının çalışma koşulları ve oyuncu dayanışması olarak medyada yer buldu.