Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan 2025-2026 eğitim öğretim yılı ortak sınav takvimi, tatil dönüşü öğrencilerin en büyük gündem maddesi haline geldi. Türkiye genelinde herhangi bir merkezi ÖSYM sınavı bulunmasa da, ortaokul ve liselerde 2. dönem 1. yazılı sınavları bu hafta itibarıyla resmen start alıyor. Milyonlarca öğrenci, 30 Mart ile 10 Nisan tarihleri arasında ter dökecek. Sınav haftasının ilk gününde kimlerin sınava gireceği ve ortak sınavların hangi tarihlerde yapılacağı ise MEB'in yayımladığı resmi takvimle netleşti.

30 MART PAZARTESİ SINAV VAR MI?

Bugün itibarıyla okullarda MEB'in 2. dönem 1. ortak sınav takvimi başlıyor. Türkiye genelinde uygulanan merkezi bir ÖSYM sınavı yok ancak üniversite öğrencileri için de hareketli saatler yaşanacak. Örneğin Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 30 Mart Pazartesi günü saat 18.00'da YÖK zorunlu dersleri olan İngilizce II, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II ile Türk Dili II ara sınavlarını düzenleyecek. Öğrencilerin derslik atamaları sınav hizmetleri birimi tarafından tamamlandı.

MEB 2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için sınav tarihlerini aylar öncesinden duyurdu. Takvime göre ortaokul ve lise kademelerindeki 2. dönem 1. yazılı sınavları 30 Mart ile 10 Nisan 2026 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler bu iki haftalık süreçte kendi okullarında, önceden belirlenen ortak sınav heyecanını yaşayacak.

6. SINIF TÜRKÇE ORTAK SINAVI NE ZAMAN?

Sınav takviminin en çok araştırılan başlıklarından biri de altı ve sekizinci sınıfların gireceği temel dersler oldu. MEB'in yayımladığı programa göre 6. sınıf Türkçe ortak sınavı 7 Nisan 2026 Salı günü yapılacak.

2026 MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ VE TARİHLERİ NELER?

Ortaokul ve lise öğrencileri için belirlenen ülke geneli ortak sınav tarihleri şu şekilde:

Sınıf Türkçe: 7 Nisan 2026 Salı ve 8. Sınıf Matematik: 8 Nisan 2026 Çarşamba Sınıf Matematik: 9 Nisan 2026 Perşembe Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı: 10 Nisan 2026 Cuma

ORTAK SINAV MAZERET SINAVLARI HANGİ GÜN?

Belirlenen tarihlerde geçerli bir mazereti olduğu için sınavlara katılamayan öğrenciler mağduriyet yaşamayacak. MEB, bu öğrenciler için 21 Nisan 2026 tarihinde tüm yurt genelinde mazeret sınavları düzenleyecek.