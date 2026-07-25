2'nci Lig'e katılmama kararı alıp küme düşürülen Altınordu'da geçen sezon devre arasında transfer edilen 34 yaşındaki stoper Sadi Karaduman ve altyapıdan yetişen 19 yaşındaki sol kanat Furkan Emin Kaçmaz kırmızı-lacivertli kulübe veda etti.

"Bazı vedalar yeni başlangıçlardır"

‘Bazı vedalar yalnızca bir son değil, yeni başlangıçların ilk adımıdır’ diyen 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu Sadi Karaduman, "Altınordu çatısı altında geçirdiğim her an, bana hem futbol hem de hayat adına çok değerli tecrübeler kattı.

Birlikte mücadele ettiğim takım arkadaşlarıma, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve desteğini her zaman hissettiren taraftarlarımıza gönülden teşekkür ederim. Geride güzel anılar bırakırken, önüme aynı inanç ve heyecanla bakıyorum. Emek kaldı, anılar kaldı. Hoşça kal Altınordu" ifadelerine yer verdi.

"11 yıl benim için bir okul oldu"

"Bu bir veda, ama kalbimin bir parçası her zaman burada kalacak" ifadelerine yer veren Furkan Emin ise "Bu 11 yıl, sadece bir futbol kariyeri değil; benim için bir okul, bir aile, bir yaşam biçimi oldu. Burada büyüdüm, burada olgunlaştım, burada mücadeleyi, dostluğu, saygıyı ve dürüstlüğü öğrendim.

Formasını gururla taşıdığım Altınordu armasına her zaman sahip çıktım ve çıkmaya devam edeceğim. Bu bir veda, ama kalbimin bir parçası her zaman burada kalacak. Ve en özel teşekkürüm; Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'a. Bana ve nice gence inandığı, bizlere hayallerimizi yaşatmak için her zaman yanımızda olduğu için sonsuz minnettarım. Bu kulüp, bu arma her zaman kalbimde olacak” diye konuştu.