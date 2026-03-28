Mart ayının son hafta sonuna girilirken İstanbul'da hava koşulları önemli ölçüde değişiyor. Marmara Bölgesi genelinde etkili olması beklenen yağış sistemi, Pazar günü boyunca kentte hissedilecek. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinin altında seyrederek vatandaşları kalın giyinmeye zorlayacak.

29 Mart Pazar İstanbul'da yağmur var mı?

Meteoroloji verilerine göre İstanbul'da 29 Mart Pazar günü yağmur bekleniyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlaması öngörülen yağışlar, gün içinde zaman zaman şiddetini artırarak sağanak formuna dönüşebilecek. Yağışlı havanın yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayacağı, Marmara genelinde etkisini göstereceği açıklandı.

İstanbul'da sıcaklık kaç derece olacak?

29 Mart Pazar günü İstanbul'da hava sıcaklığı sabah saatlerinde 10 derece civarında başlayacak ve öğle saatlerinde en fazla 12 dereceye kadar yükselecek. Akşama doğru ise termometreler yeniden düşüşe geçecek. Gün boyu sıcaklığın 9 ile 12 derece arasında değişmesi bekleniyor.

Rüzgar hafif ila orta kuvvette esecek ve nem oranı yüksek seviyelerde seyredecek. Bu koşullar hissedilen sıcaklığın termometrelerin gösterdiğinden daha düşük kalmasına neden olacak. Dışarı çıkacak vatandaşların yanlarına şemsiye alması ve katmanlı giyinmesi tavsiye ediliyor.

İstanbul 5 günlük hava durumu tahmini

MGM'nin açıkladığı verilere göre İstanbul'da 29 Mart ile 2 Nisan tarihleri arasında genel olarak yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle Pazar ve Pazartesi günleri yağışların daha belirgin şekilde hissedilmesi bekleniyor. Hafta ortasına doğru yağışlarda kısmi bir azalma görülebilecek olsa da tamamen kesilmesi öngörülmüyor. İstanbullular'ın hafta boyunca yağmura hazırlıklı olması gerekiyor.

Hafta sonu dışarı çıkacaklar nelere dikkat etmeli?

İstanbul'da yağışlı hava koşullarında trafikte yoğunluk yaşanması muhtemel görünüyor. Özellikle sağanak yağış anlarında görüş mesafesinin düşmesi ve yolların kayganlaşması sürücüler açısından risk oluşturuyor. Toplu taşıma kullananların ise olası gecikmelere karşı yola erken çıkması öneriliyor. Yaya olarak hareket edeceklerin su geçirmez ayakkabı ve şemsiye bulundurması, kıyı kesimlerinde ise rüzgarın etkisine karşı dikkatli olması büyük önem taşıyor.