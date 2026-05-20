Vatan topraklarının kurtuluşunu tüm dünyaya müjdeleyen İzmir'in kurtuluşu ile ilgili sözler arasında en başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihe geçen unutulmaz ifadeleri yer alıyor. Şehrin işgal günlerinde çektiği derin acıları ve ardından gelen o büyük zafere olan sarsılmaz inancı simgeleyen bu kıymetli sözler, günümüzde de her 9 Eylül coşkusunda milli hafızamızda gururla yankılanmaya devam ediyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e dair tarihi sözleri

Büyük Taarruz'un zaferle sonuçlanması ve Türk ordusunun İzmir'e girmesinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehrin Türk milleti için taşıdığı kutsal değeri şu sözlerle dünyaya ilan etmiştir: "Bütün cihan işitsin ki efendiler, artık İzmir hiçbir kirli ayağın üzerine basamayacağı kutsal bir topraktır!"

Mustafa Kemal’in İzmir'e ve İzmirlilere olan sevgisi de yine onun kendi kelimeleriyle tarihe altın harflerle yazılmıştır: "Ben, bütün İzmir'i ve bütün İzmirlileri severim. Güzel İzmir'in temiz kalpli insanlarının da beni sevdiklerinden eminim." İşgal döneminde Anadolu'nun kalbinde kanayan bir yara olan İzmir, onun askeri dehası ve ordusunun kahramanlığıyla yeniden vatan toprağı olmuş, milletin dilindeki "Ah İzmir" ağıtları yerini sonsuza dek zafer şarkılarına bırakmıştır.

İlk işgalden kurtuluşa uzanan milli uyanışın ifadeleri

İzmir, dünya tarihinde eşine az rastlanır bir sembolik değere sahiptir. Şehir, "İşgal edildiği gün Kurtuluş Savaşı'nı başlatan; işgalin bittiği gün ise o savaşı zaferle sonlandıran dünyadaki tek kent" olarak anılır. Bu kahramanlık destanını başlatan ilk kurşunu sıkan Gazeteci Hasan Tahsin'in cesareti ve ardından Mustafa Kemal’in ordularına verdiği "Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emri, kurtuluşun en güçlü ifadeleri olarak tarihe geçmiştir.

9 Eylül, sadece askeri bir zaferin değil, bir milletin esarete boyun eğmeyeceğini gösteren en net duruşudur. Bu tarihi zaferin ardından söylenen her güzel söz ve marş, bağımsızlığımızın bu topraklara adeta bir mühür gibi basıldığının en büyük kanıtıdır.