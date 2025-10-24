Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 24.10.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle, Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve belediyelerin bazı toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanılabilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında '' 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, 29 Ekim 2025 Çarşamba günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferlerinden yararlanacak olanlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.'' ifadeleri kullanıldı.

