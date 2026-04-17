Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17.04.2025 tarihli Resmi Gazete kararları yayımlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle, Cumhurbaşkanı kararı çerçevesinde 23 Nisan 2026 Perşembe günü Marmaray, Başkentray, İZBAN, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz bir şekilde yararlanılabilecek.

Söz konusu karar şu şekilde:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle, 23 Nisan 2026 Perşembe günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden yararlananlar, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır."

İzmir'de hangi toplu taşıma araçları ücretsiz?

İzmir'de ise belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri ile İZBAN ücretsiz olacak.