Son Mühür- Evlerde sıkça tercih edilen damacana suyun güvenliği yalnızca markasına veya kaynağına bağlı değil.

Uzmanlar, damacananın bulunduğu ortamın ve saklama koşullarının suyun kalitesi üzerinde doğrudan etkili olduğunu belirtiyor.

Yapılan araştırmalar, yanlış saklama koşullarının suyun içeriğinde istenmeyen değişimlere yol açabileceğini ortaya koyuyor.

Damacana suda mikrobiyolojik risk uyarısı

Damacana su kullanımının artmasıyla birlikte hijyen ve saklama koşulları da daha fazla önem kazandı. Uzmanlara göre özellikle pompalama sistemleri, damacananın bulunduğu ortam ve uzun süre açık şekilde bekletilmesi bakteri oluşumunu tetikleyebiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve çeşitli üniversitelerin halk sağlığı bölümleri tarafından yapılan “su sebillerinde mikrobiyolojik kirlilik” araştırmaları, damacana ve sebil sistemlerinde hijyenin kritik bir unsur olduğunu ortaya koyuyor. Uygun koşullar sağlanmadığında suyun içinde mikroorganizma oluşma riskinin arttığı belirtiliyor.

Güneş ışığı suyun yapısını değiştirebilir

Uzmanların özellikle dikkat çektiği konulardan biri de damacananın doğrudan güneş ışığına maruz kalması. Güneş ışığı, suyun içindeki minerallerle etkileşime girerek yosunlaşma yani alg oluşumuna neden olabiliyor.

Bu durum yalnızca suyun tadını ve kokusunu değiştirmekle kalmıyor, aynı zamanda suyun kalitesini de düşürüyor.

Oluşan alg yapısının bazı durumlarda toksik maddelerin ortaya çıkmasına neden olabileceği ifade ediliyor. Uzmanlar, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireylerde bu durumun sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Yüksek sıcaklık kimyasal risk oluşturabilir

Damacana suların büyük bölümünün polikarbonat plastikten üretildiğini belirten uzmanlar, yüksek sıcaklıkların da ciddi bir risk oluşturabileceğini söylüyor.

Damacananın ocak, fırın veya kalorifer gibi ısı kaynaklarına yakın bir yerde tutulması durumunda plastik yapıdaki bazı kimyasalların suya karışma ihtimali bulunuyor.

Bu kimyasallardan biri de Bisfenol A (BPA) olarak biliniyor. Araştırmalar, BPA’nın vücutta hormon benzeri etkiler göstererek endokrin sistemini olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Uzun süreli maruziyetin üreme sağlığı ve metabolizma üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceği ifade ediliyor.

Damacana suyu nasıl saklanmalı?

Uzmanlar damacana suyun güvenli şekilde tüketilebilmesi için bazı temel kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguluyor. Buna göre damacana suyun:

Doğrudan güneş ışığı almayan bir yerde tutulması,

Serin ve gölgeli bir ortamda saklanması,

Ocak, fırın ve kalorifer gibi ısı kaynaklarından uzak tutulması gerekiyor.