Son Mühür- Dünya genelinde akciğer sağlığına dair farkındalık oluşturmayı amaçlayan Pulmoner Rehabilitasyon Haftası kapsamında, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Selim Erkan Akdemir önemli açıklamalarda bulundu. Günlük yaşamda nefes darlığı çeken ve en basit fiziksel aktivitelerde dahi hızla yorulan bireyler için geliştirilen pulmoner rehabilitasyon programları, solunum hastalarının yaşam standartlarını kökten değiştiren bir sağlık hamlesi olarak dikkat çekiyor. Dr. Akdemir, bu sistemin sadece bir tedavi yöntemi değil, hastanın fiziksel ve psikolojik dayanıklılığını artıran bütüncül bir yaşam destek programı olduğunu vurguladı.

Pulmoner Rehabilitasyon nedir?

Kronik solunum sıkıntısı yaşayan bireylerin günlük hayatlarını daha verimli sürdürebilmeleri için tasarlanan pulmoner rehabilitasyon, multidisipliner bir yaklaşımı temsil ediyor. Dr. Selim Erkan Akdemir’in ifadelerine göre bu süreç; kişiye özel hazırlanan egzersiz rutinlerinden kapsamlı sağlık eğitimine, beslenme stratejilerinden psikososyal desteğe kadar pek çok hayati bileşeni bünyesinde barındırıyor. Hastanın ihtiyacına göre hastane ortamında, ayakta tedavi ünitelerinde veya ev ortamında yürütülebilen bu programlar, bireyin kendisini hem bedenen hem de ruhen daha zinde hissetmesini temel hedef olarak belirliyor.

Kimler bu destek programından yararlanabilir?

Nefes darlığı nedeniyle yaşam alanı kısıtlanan, hareket kapasitesi azalan ve hayat kalitesi düşen her yaştaki solunum hastası bu rehabilitasyon sürecine dahil olabiliyor. Uzm. Dr. Akdemir, başta KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) olmak üzere; astım, bronşektazi, akciğer kanseri ve kistik fibrozis gibi rahatsızlıkların bu programla başarılı bir şekilde yönetilebildiğini belirtti. Ayrıca interstisyel akciğer hastalıkları, göğüs duvarı problemleri, nöromusküler rahatsızlıklar, obezite kaynaklı solunum sıkıntıları ile akciğer nakli öncesi ve sonrası süreçlerde de pulmoner rehabilitasyonun kritik bir rol oynadığı ifade edildi.

İyileşme sürecinde temel hedefler ve sağlık ekonomisine katkı

Pulmoner rehabilitasyonun temel gayesi, hastalığın yarattığı fonksiyonel yetersizlikleri ve nefes açlığını minimize etmektir. Programın başarıyla uygulanması durumunda hastalığın ilerleyişi yavaşlatılmakta, egzersiz toleransı artırılmakta ve gelişebilecek komplikasyonların önüne geçilmektedir. Dr. Akdemir, bu sürecin tıbbi yararlarının yanı sıra sağlık harcamalarına olan olumlu etkisine de değindi. Atak sıklığının ve şiddetinin azalması, hastaneye başvuru oranlarının ve yatış sürelerinin düşmesi sayesinde hem bireysel hem de kamusal sağlık maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlandığı, en önemlisi de sağ kalım oranlarında artış gözlemlendiği vurgulandı.

Programın mimari yapısı: Egzersiz ve beslenme desteği

Bir pulmoner rehabilitasyon programının en sarsılmaz sütununu egzersiz eğitimi oluşturmaktadır. Ancak bu yapı, sadece fiziksel hareketle sınırlı kalmayıp hastanın ve ailesinin bilinçlendirilmesi, vücut kompozisyonunun bilimsel analizi ve gerekli durumlarda sağlanan beslenme desteği ile desteklenmektedir. Psikososyal danışmanlık, enerji koruma teknikleri ve nefes darlığıyla başa çıkma stratejileri gibi unsurlar, hastanın günlük iş ve uğraşı terapisine entegre edilerek eksiksiz bir iyileşme protokolü oluşturulmaktadır.

Hareketsizlik döngüsünü kırmak: Egzersizin hayati önemi

Kronik akciğer sorunu olan bireylerde nefes darlığı korkusuyla başlayan hareketsizlik; kas yapısının zayıflamasına, kemik yoğunluğunun azalmasına ve kalp-akciğer fonksiyonlarının gerilemesine yol açan tehlikeli bir döngü yaratmaktadır. Uzm. Dr. Selim Erkan Akdemir, pulmoner rehabilitasyon sayesinde hastaların güvenli bir alanda spor yapabildiğini belirtti. Düzenli egzersiz ile kas dayanıklılığının artması sonucunda hastaların daha uzun mesafeleri kat edebildiği, kalbin çalışma veriminin yükseldiği ve bireylerin kendilerini çok daha enerjik hissettiği gözlemlenmektedir.

Başarının anahtarı: Süreklilik ve alışkanlık kazanımı

Rehabilitasyon sürecinden maksimum verim alabilmek için zamanlama ve süreklilik büyük önem taşıyor. Bilimsel veriler ışığında bir pulmoner rehabilitasyon programının en az 8 hafta, yani toplamda 24 seans boyunca kesintisiz uygulanması gerektiği bildirilmektedir. Dr. Akdemir, egzersiz eğitiminin sonlandırılması durumunda elde edilen kazanımların zamanla kaybedilebileceği konusunda uyarıda bulunarak, kazanılan bu sağlıklı yaşam disiplininin bir ömür boyu alışkanlık haline getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.