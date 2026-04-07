Real Madrid - Bayern Münih gibi dev eşleşmelerin Tabii Spor üzerinden naklen yayınlanması, platformun kullanıcı sayısını hızla artırıyor. Peki bu yayınları izlemek için para ödemek gerekiyor mu, hangi cihazlardan erişilebiliyor?

Tabii Spor ücretli mi, ücretsiz mi?

TRT'nin dijital yayın platformu Tabii, kullanıcılarına iki farklı üyelik seçeneği sunuyor. Ücretsiz pakette TRT kanallarının canlı yayınlarına ve platformdaki belirli içeriklere reklamlı olarak erişim mümkün. Ancak Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi gibi özel spor yayınlarını takip etmek için Premium üyelik gerekiyor.

Tabii Premium aboneliğinin aylık ücreti 99 TL olarak belirlendi. Bu paket, reklamsız izleme deneyimi ve platformdaki tüm içeriklere sınırsız erişim imkanı sağlıyor.

Tabii Spor nasıl izlenir, hangi cihazlarda açılır?

Platform yalnızca telefon ve bilgisayarla sınırlı değil. Tabii uygulaması akıllı televizyonlar, Android TV ve Apple TV gibi cihazlara da indirilebiliyor. Bu sayede maçları büyük ekrandan takip etmek mümkün. Web tarayıcısı üzerinden de tabii.com adresine girerek içeriklere ulaşılabiliyor.

Premium üyeliğe sahip kullanıcılar canlı maç yayınlarını kesintisiz şekilde izleyebiliyor. Ücretsiz hesap sahipleri ise yalnızca TRT kanallarının canlı yayınlarına ve sınırlı içeriklere erişim sağlayabiliyor.

TRT Tabii Spor üyeliği nasıl oluşturulur?

Tabii platformuna üye olmak oldukça kolay. Kayıt işlemi için şu adımlar izleniyor:

Öncelikle tabii.com adresine gidilmesi veya mobil uygulamanın indirilmesi gerekiyor. Ardından e-posta adresi ve temel bilgilerle birkaç dakika içinde ücretsiz hesap oluşturulabiliyor.

Premium üyelik için ise hesaba giriş yaptıktan sonra abonelik paketinin seçilmesi ve ödeme bilgilerinin girilmesi yeterli. Ödeme adımı tamamlandığında Tabii Spor içeriklerine anında erişim başlıyor.

Tabii Spor'da hangi turnuvalar yayınlanıyor?

Platform, Avrupa futbolunun en önemli organizasyonlarını canlı olarak ekrana taşıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları Tabii Spor kanalları üzerinden izlenebiliyor. Bu akşam oynanacak Real Madrid - Bayern Münih maçı Tabii Spor kanalında, Sporting CP - Arsenal maçı ise Tabii Spor 1 kanalında saat 22.00'de yayınlanacak.

Ayrıca Trendyol 1. Lig karşılaşmaları da TRT Spor ve Tabii Spor kanalları aracılığıyla takip edilebiliyor.