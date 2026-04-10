2026-2027 eğitim öğretim yılı 7 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak. MEB’in son yıllarda uyguladığı sisteme göre iki ara tatil ve bir sömestr tatili olacak. 2027 yılına denk gelen tatiller ise öğrenciler ve veliler için plan yapma açısından kritik.

2027 Ara Tatil Ne Zaman?

2027 yılında iki ayrı tatil dönemi var:

1. Sömestr (Yarıyıl) Tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027 tarihleri arasında yapılacak. 15 gün sürecek bu tatil, birinci dönemin kapanışıyla başlayacak ve ikinci döneme hazırlık için önemli bir mola olacak. Karneler 22 Ocak 2027 Cuma günü dağıtılacak, öğrenciler bir hafta sonunun ardından 25 Ocak Pazartesi itibarıyla tatile girecek.

2. İkinci Dönem Ara Tatili: 12 - 16 Nisan 2027 tarihleri arasında yapılacak. MEB’in uyguladığı ara tatil sistemi kapsamında 5 gün sürecek bu tatil, hafta sonlarıyla birleştiğinde 9 günlük bir dinlenme fırsatı sunacak. 10 Nisan Cumartesi başlayıp 18 Nisan Pazar günü sona erecek şekilde planlanıyor.

Bu tarihler, MEB’in 2026-2027 çalışma takvimine ilişkin projeksiyondan alındı. Resmi açıklama geldiğinde küçük değişiklikler olabilir, ancak son 4 yıldır MEB kasım ve nisan aylarının ikinci haftasını ara tatil olarak sabitliyor.

2027’de Okullar Ne Zaman Kapanacak?

2026-2027 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2027 Cuma günü sona erecek. Karnelerin dağıtılmasıyla birlikte yaklaşık 3 aylık yaz tatili başlayacak. Bu da ikinci dönem ara tatilinden yaklaşık 2 ay sonra okulların kapanacağı anlamına geliyor.

Özetle 2027 ara tatil takvimi:

Yarıyıl tatili: 25 Ocak - 5 Şubat 2027

İkinci dönem ara tatili: 12 - 16 Nisan 2027

MEB resmi takvimi açıkladığında tarihleri teyit etmek gerekecek, ancak planlama için bu tarihler esas alınabilir.