Emeklilik planı yapan çalışanların yakından takip ettiği erken emeklilik konusu, SGK’nın 2026 yılına ilişkin duyurusuyla yeniden gündeme taşındı. Kurum tarafından açıklanan güncel listeye göre, fiili hizmet süresi zammı olarak bilinen yıpranma payı, 45 farklı meslek grubuna önemli avantajlar sağlıyor. Bu uygulama sayesinde sadece prim gün sayısı artmıyor, aynı zamanda emeklilik yaşı da öne çekilebiliyor.

Yıpranma payı sistemi nasıl işliyor

Normal şartlarda bir sigortalı yıl içinde 360 gün çalışmış kabul ediliyor. Ancak yıpranma payı kapsamındaki mesleklerde bu süreye ek günler ilave ediliyor. Sektörün risk durumuna göre değişen bu ek süreler, çalışanların SGK kayıtlarında daha fazla gün çalışmış gibi görünmesini sağlıyor.

Yeraltı maden işçileri için bu süre en yüksek seviyede uygulanıyor. Bu grupta çalışanlar için her yıl 180 gün ekleniyor. Bu da bir yıllık çalışmanın neredeyse 1,5 yıl olarak hesaplanmasına neden oluyor. Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet birimleri, istihbarat görevlileri ve basın mensupları için bu ek süre 90 gün olarak uygulanıyor. Cam, çimento, alüminyum ve termik santral çalışanlarında ise yıllık 60 günlük ilave söz konusu.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise sağlık çalışanları ve itfaiye personelinin de riskli meslekler arasında yer alması. Bu gruplar da belirlenen oranlarda ek hizmet süresinden yararlanabiliyor.

Erken emeklilik hesabı nasıl yapılıyor

Yıpranma payı sadece süre eklemekle kalmıyor, aynı zamanda belirli bir hesaplama sistemine göre ilerliyor. Çalışanın toplam prim günü, meslek grubuna göre belirlenen katsayı ile çarpılıyor.

Örneğin 90 gün ek hakkı bulunan bir çalışanın 7000 gün primi varsa, bu sürenin üzerine 1750 gün daha ekleniyor. Böylece toplam prim artarken, bazı şartlar dahilinde emeklilik yaşı da düşüyor. Bu sistem, özellikle uzun yıllar riskli işlerde çalışanlar için ciddi bir avantaj oluşturuyor.

3600 gün şartı belirleyici oluyor

Yıpranma payı ile gelen yaş indiriminden faydalanabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Bunların başında ise en az 3600 gün, yani yaklaşık 10 yıl boyunca ilgili riskli meslekte fiilen çalışmış olma şartı geliyor.

Bu süre tamamlanmadan sağlanan ek günler, emeklilik yaşından düşülmüyor. Maden işçileri için bazı esneklikler bulunsa da genel sistemin temelinde bu şart yer alıyor.

SGK hatalı bildirimlere dikkat çekti

SGK’nın son dönemde yaptığı denetimlerde önemli bir detaya vurgu yapıldı. Bir iş yerinin yıpranma payı kapsamında olması, o iş yerindeki herkesin bu haktan yararlanacağı anlamına gelmiyor.

Örneğin bir cıva fabrikasında üretimde çalışan bir işçi bu haktan faydalanabiliyor. Ancak aynı yerde görev yapan sekreter, şoför ya da danışman gibi çalışanlar bu kapsama girmiyor. Buna rağmen yapılan hatalı bildirimler, ilerleyen süreçte SGK tarafından iptal edilebiliyor.

Bu durum, çalışanların emeklilik planlarını doğrudan etkileyebiliyor. Yanlış bildirilen hizmet süreleri geçersiz sayıldığında, emeklilik tarihi gecikebiliyor ve ciddi mağduriyetler yaşanabiliyor.

Meslek kodu kontrolü kritik önem taşıyor

Erken emeklilik hayali kuran çalışanların meslek kodlarını mutlaka kontrol etmeleri gerektiğine dikkat çekiliyor. SGK’nın 4 bin 800’den fazla meslek kodu üzerinden yaptığı incelemelerde, fiilen riskli işte çalışmayan kişilerin bu sistemden yararlanmasına izin verilmiyor.

Öte yandan doğru bildirim yapılması durumunda sistem ciddi bir avantaj sunuyor. Yıllar içinde biriken ek süreler, çalışanların emeklilik yolunu kısaltırken aynı zamanda daha erken bir yaşta bu hakka kavuşmalarını sağlıyor.