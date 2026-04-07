Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Türkiye’nin Orta Doğu’daki diplomatik rolüne dikkat çekerek, Ankara’nın son dönemde yürüttüğü temasların bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu söyledi. İbrahim, Türkiye’nin aktif diplomasi trafiğinin “doğrudan istikrar gücü” rolünü pekiştirdiğini vurguladı.

Türkiye’nin diplomasi trafiğine dikkat çekti

Kuala Lumpur-Ankara Diyaloğu toplantısında konuşan İbrahim, Türkiye’nin ABD/İsrail-İran geriliminin sona erdirilmesi amacıyla Riyad, İslamabad ve Kahire ile gerçekleştirdiği temaslara işaret etti.

İbrahim, bu girişimlerin Türkiye’nin çatışmaları azaltmaya yönelik aktif bir diplomasi yürüttüğünü gösterdiğini belirterek, Ankara’nın bölgede dengeleyici bir aktör olarak öne çıktığını ifade etti.

“Türkiye, gerilimi tırmandırmak yerine diyalogu seçiyor”

Malezya Başbakanı, Türkiye’nin çatışmanın tarafı olmamasına rağmen çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediğini vurguladı. İbrahim, Ankara’nın askeri yöntemler yerine diplomasi ve diyalog kanallarını öncelediğini belirterek bu tutumun uluslararası sistem açısından örnek teşkil ettiğini dile getirdi.

Orta Doğu’da artan kriz uyarısı

İbrahim, bölgede yaşanan çatışmaların yalnızca yerel değil küresel sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti. Savaşın enerji güvenliği, tedarik zincirleri ve küresel ekonomik dengeler üzerinde ciddi etkiler yaratabileceğini ifade eden İbrahim, özellikle Hürmüz Boğazı’nın stratejik önemine vurgu yaptı.

Diplomasi çağrısı: “Daha geniş iş birliği şart”

Malezya lideri, mevcut krizin çözümü için yalnızca devletlerin değil, uluslararası kurumların ve toplumların da sürece katkı sağlaması gerektiğini belirtti. İbrahim, uzun vadeli istikrarın ancak çok taraflı diplomasiyle mümkün olabileceğini söyledi.

Türkiye-Malezya ilişkileri güçleniyor

İbrahim ayrıca Türkiye ile Malezya arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini ifade ederek, iki ülkenin bölgesel ve küresel meselelerde benzer bir vizyona sahip olduğunu belirtti.

Açıklamalar, Türkiye’nin son dönemde artan diplomatik girişimlerinin uluslararası alanda da dikkatle takip edildiğini ortaya koydu.