ABD yönetimi, Başkan Yardımcısı James David Vance’in açıklamalarının ardından ortaya atılan “İran’a yönelik nükleer silah kullanımı değerlendiriliyor” iddialarını kesin bir dille reddetti. Beyaz Saray, söz konusu yorumların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

“Açıklamalarda böyle bir ima yok”

Beyaz Saray’a bağlı resmi “Hızlı Yanıt” hesabından yapılan paylaşımda, Vance’in Macaristan’da yaptığı konuşmanın yanlış yorumlandığı belirtildi. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı nükleer seçenekleri değerlendirdiğine dair herhangi bir ima bulunmadığı vurgulandı.

Tartışma yaratan sözler

Vance, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında İran’a yönelik değerlendirmelerde bulunmuştu. Açıklamasında, ABD’nin elinde henüz kullanmadığı çeşitli seçenekler olduğunu belirten Vance, İran’ın tutumuna göre bu araçların devreye alınabileceğini ifade etmişti.

Sosyal medyada sert tepki

Beyaz Saray’ın açıklamasında, Vance’in sözlerinin çarpıtıldığı belirtilirken, bu yönde yapılan haberler sert bir dille eleştirildi. Resmi hesap üzerinden yapılan paylaşımda, iddiaların gerçeği yansıtmadığı açık şekilde ifade edildi.

Diplomasi vurgusu öne çıkıyor

ABD yönetimi, İran ile yürütülen süreçte diplomasi ve müzakerenin öncelikli olduğunu yineledi. Açıklamalar, Washington’un askeri seçenekleri tamamen dışlamasa da nükleer silah iddialarını kesin şekilde reddettiğini ortaya koydu.

Gözler ABD-İran hattında

Son günlerde artan gerilim ve karşılıklı açıklamalar, ABD ile İran arasındaki süreci daha hassas bir noktaya taşırken, taraflardan gelen mesajlar uluslararası kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.