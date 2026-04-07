Sözcü TV’de yönetim kadrosunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Güney Öztürk, genel müdürlük görevinden istifa etti. Bu ayrılık, daha önce Yılmaz Özdil’in kanaldan ayrılmasının ardından geldi.

Özdil sonrası ikinci istifa

Sözcü TV’de yaşanan görev değişiklikleri dikkat çekiyor. Yılmaz Özdil’in istifasının ardından kanalda üst düzey bir ayrılık daha gerçekleşti. Özdil ile birlikte göreve getirilen Güney Öztürk’ün de görevinden ayrılması, kanal yönetiminde yeni bir sürecin başlayabileceği şeklinde yorumlandı.

Kanal yönetiminde aktif rol üstlenmişti

Genel müdür olarak göreve başlayan Güney Öztürk, Sözcü TV’nin yayın politikası ve yönetim süreçlerinde aktif görev almıştı. Aynı zamanda kanalda yayınlanan siyasi analiz ve yorum programlarında da yer alan Öztürk, ekran yüzü olarak da dikkat çekiyordu.

İstifanın zamanlaması dikkat çekti

Öztürk’ün istifasının, Yılmaz Özdil’in ayrılığının hemen ardından gelmesi, iki gelişme arasında bağlantı olabileceği yönünde değerlendirmelere neden oldu. Ancak konuya ilişkin resmi bir gerekçe paylaşılmadı.

Gözler yeni yönetimde

Yaşanan gelişmelerin ardından Sözcü TV’de yeni yönetim yapılanmasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Kanalın önümüzdeki dönemde nasıl bir yayın politikası izleyeceği ise yakından takip ediliyor.