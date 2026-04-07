Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı.

Türkiye-İspanya ilişkilerinde güçlendirme mesajı

Görüşmede iki ülke arasındaki iş birliğinin artırılması konusu ön plana çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile İspanya’nın özellikle savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda sergilediği dayanışmanın olumlu karşılandığını belirterek, ilişkilerin daha ileri taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Orta Doğu mesajı: “Diplomasi ön planda olmalı”

Erdoğan, bölgedeki gerilimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, İran’a yönelik topyekûn bir yıkım anlayışının doğru olmadığını vurguladı. Aynı zamanda İran’ın bölge ülkelerine yönelik tutumunun da kabul edilemez olduğunu belirten Erdoğan, kalıcı çözüm için diplomasi ve diyalog çağrısında bulundu.

Gazze uyarısı: “Hukuksuzluk sürerse barış zor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere farklı bölgelerdeki eylemlerine dikkat çekerek, uluslararası hukukun ihlal edilmesinin bölgesel barışa zarar verdiğini ifade etti. Erdoğan, bu durumun devam etmesi halinde bölgede kalıcı barışın sağlanmasının zorlaşacağını dile getirdi.

Rusya-Ukrayna savaşı için müzakere çağrısı

Görüşmede Rusya-Ukrayna savaşı da gündeme geldi. Erdoğan, savaşın sona erdirilmesi için müzakere süreçlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini belirterek, uluslararası toplumun barış odaklı girişimlere daha fazla önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Çok yönlü diplomasi vurgusu

Liderler arasındaki temas, Türkiye ile İspanya’nın hem ikili ilişkilerde hem de küresel krizlerde diyalog ve iş birliğini sürdürme kararlılığını ortaya koydu. Görüşmede, uluslararası sorunların çözümünde ortak hareket etmenin önemi bir kez daha öne çıktı.