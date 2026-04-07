Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde Hürmüz Boğazı’nda deniz taşımacılığının güvenliğini sağlamaya yönelik sunulan karar tasarısı, Çin ve Rusya’nın vetosuna takıldı. Bahreyn tarafından hazırlanan tasarı, yeterli oyu almasına rağmen daimi üyelerin veto yetkisi nedeniyle kabul edilmedi.

11 “evet” oyuna rağmen karar çıkmadı

Konseyde yapılan oylamada tasarı 11 ülkenin desteğini aldı. Ancak Çin ve Rusya’nın “hayır” oyu kullanması, kararın yürürlüğe girmesini engelledi. Oylamada Kolombiya ve Pakistan ise çekimser kaldı.

Tasarı neyi içeriyordu?

Bahreyn’in dönem başkanlığı kapsamında sunduğu taslakta, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer güvenliğinin sağlanması için ülkeler arasında koordineli savunma önlemleri alınması çağrısı yer alıyordu. Ayrıca ticari deniz trafiğinin engellenmesine yönelik girişimlerin caydırılması hedefleniyordu.

Çin ve Rusya neden karşı çıktı?

Tasarıya karşı çıkan Çin ve Rusya, özellikle metinde yer alan “savunma” ve olası güç kullanımı ifadelerine itiraz etti. Bu ülkeler, söz konusu adımların bölgedeki gerilimi artırabileceği görüşünü savunuyor.