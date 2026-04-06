Sözcü TV ekranlarında yaşanan ani yönetim değişikliği medya gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 4 ay önce kanalın başına getirilen deneyimli gazeteci Yılmaz Özdil, kısa süren görev süresinin ardından istifa kararını açıkladı. Kanalın sahibi Burak Akbay'a istifasını sunarak görevini resmen bırakan Özdil'in bu hamlesi, medya kulislerini oldukça hareketlendirdi.

YILMAZ ÖZDİL SÖZCÜ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Yılmaz Özdil'in Sözcü TV'den ayrılışının perde arkasında kanalın iç işleyişinden ziyade siyasetçilerle yaşanan sert tartışmalar yer alıyor. Özellikle CHP'li isimler Gökhan Günaydın ve Burhanettin Bulut ile girdiği polemiklerin ardından bağımsız gazetecilik anlayışını savunmak amacıyla bu kararı aldığı belirtiliyor.

Sosyal medya hesabından veda niteliğinde bir açıklama yapan Özdil, siyasilere de gönderme yaparak şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Burhanettin Bulut ve Gökhan Günaydın’ı tebrik ederim… Uğruna mücadele ettiğimiz insanlar tarafından taşlanmayı göze alarak, bağımsız gazeteciliği savunmak için elimden geleni yaptım, doğruyu dosdoğru anlattım, anlatmayı beceremediğimi hayat mutlaka anlatır."

SÖZCÜ TV'DEKİ 4 AYLIK YÖNETİM SÜRECİ VE ATAMALAR

Yılmaz Özdil, Sözcü TV'nin başına kısa süre önce ikinci kez geçmişti. Göreve gelir gelmez Sözcü Medya Grubu içerisinde önemli ve radikal değişikliklere imza atmış, bu fırtınalı süreçte 14 kişinin işine son verilmişti. Özdil'in 4 aylık kısa yönetim sürecinde kanalda gerçekleştirdiği kritik atamalar ise şu şekilde kayıtlara geçti:

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmeni: İpek Özbey

İpek Özbey Sözcü TV Genel Müdürü: Güney Öztürk

Güney Öztürk Kanalın Avukatı: Ersan Barkın

Medya dünyasında dengeleri değiştiren bu sürpriz istifanın ardından Sözcü TV yönetiminin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.